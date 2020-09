Umor Jana Kuciaka: poslovneža, ki naj bi umor naročil, sodišče oprostilo

Za krivega pa so spoznali Tomasa Szabo , sodelavca najetega morilca in bivšega vojaka Miroslava Marčka , ki ga je sodišče že aprila obsodilo na 23-letno zaporno kazen saj je priznal, da je umor izvedel. Szaba naj bi bil prav tako na kraju zločina v času umorov, vozil je avtomobil, s katerim sta pobegnila s kraja dogodka.

Slovaškega poslovneža Mariana Kočnerja , domnevnega naročnika in glavnega obtoženega v primeru umora preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke, je sodišče zaradi pomanjkanja dokazov spoznalo za nedolžnega in ga oprostilo vseh obtožb. Prav tako je sodišče oprostilo soobtoženega Akebo Zsuzsova , ki naj bi sodeloval pri organizaciji umora.

27-letni Jan Kuciak in njegova zaročenka Martina Kušnirova sta bila umorjena 21. februarja 2018 na svojem domu. Pred smrtjo je Kuciak preiskoval in poročal o korupciji in organiziranem kriminalu ter povezavah med slovaškimi politiki in italijansko mafijo. V vse skupaj je bil vpleten tudi Kočner, ki je bil povezan s tedanjo vodilno stranko v državi Smer SD.

Umor je sprožil množične proteste na Slovaškem in pripeljal do padca celotne tedanje vlade, ko je postalo jasno, da je imel Kočner močne povezave s sodniki, nekdanjim generalnim tožilcem in drugim osebam v pravosodju. Po navodilih Kočnerja je bilo okoli 30 slovaških novinarjev pod nadzorom, pri tem so uporabljali osebne podatke iz policijskih baz podatkov.