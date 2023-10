Umor na elitni zasebni šoli pretresel Avstralijo

Nadzorna kamera naj bi posnela njenega sodelavca, 24-letnega trenerja hokeja Paula Thijssena , ko je vstopil v kopalnico za Jamesovo, nato pa se je iz nje vrnil le on. Nekaj ur pozneje je poklical policijo in jih obvestil o truplu na šoli.

V četrtek so na zasebni šoli St. Andrew's Cathedral v Sydneyju našli truplo 21-letne Lilie James s hudimi poškodbami glave. Jamesova je na šoli učila vaterpolo. Kot poroča BBC, so preiskovalci ugotovili, da je bila umorjena, domnevno s kladivom.

Lokalni mediji poročajo, da je Jamesova pred kratkim prekinila razmerje s Thijssenom. Videvala sta se le nekaj tednov. Thijssen je po dogodku izginil, policija pa je sprožila iskalno akcijo. V petek so nato v predmestju Sydneyja v smetnjaku našli domnevno morilsko orožje, nato pa še Thijssenovo truplo. Policija njegovo smrt še preiskuje, a po prvih podatkih naj bi storil samomor.

Prijatelji in družina se Jamesove spominjajo kot navdušene športnice, ki je poleg vaterpola oboževala še ples in plavanje. Med študijem je opravljala študentsko delo na šoli, kjer so jo našli mrtvo.

Ravnateljica šole je v sporočilu staršem izrazila zaskrbljenost in pretresenost nad dogodkom. Smrt Jamesove je sicer v Avstraliji sprožila javno debato o 'epidemiji' družinskega nasilja, s katero se soočajo v zadnjem času. Po podatkih projekta Counting Dead Women (Štetje mrtvih žensk op. a.) je Jamesova že 41. Avstralka letos, ki je umrla zaradi femicida.