V kampanji ameriške vojske ubili še enega narkoterorista

Južno poveljstvo ameriške vojske (SOUTHCOM) je na omrežju X sporočilo, da so napad izvedli na ukaz obrambnega ministra Petea Hegsetha in da so obveščevalne službe potrdile, da se je napadeno plovilo ukvarjalo s prevozom drog.

"Potrjeno je, da je bil med akcijo ubit narkoterorist," je v zapisu ob objavi videoposnetka, ki naj bi prikazoval napad, zapisalo poveljstvo in dodalo, da v operaciji ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil.

Ameriške sile od začetka septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile več kot sto ljudi.