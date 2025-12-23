V kampanji ameriške vojske ubili še enega narkoterorista

Južno poveljstvo ameriške vojske (SOUTHCOM) je na omrežju X sporočilo, da so napad izvedli na ukaz obrambnega ministra Petea Hegsetha in da so obveščevalne službe potrdile, da se je napadeno plovilo ukvarjalo s prevozom drog.
"Potrjeno je, da je bil med akcijo ubit narkoterorist," je v zapisu ob objavi videoposnetka, ki naj bi prikazoval napad, zapisalo poveljstvo in dodalo, da v operaciji ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil.
Ameriške sile od začetka septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile več kot sto ljudi.
Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava. Trumpova vlada pa vztraja, da so njena dejanja v okviru domnevne kampanje proti tihotapljenju mamil v ZDA legitimna.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.