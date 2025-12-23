Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V kampanji ameriške vojske ubili še enega narkoterorista

Miami, 23. 12. 2025 07.34 pred 50 minutami 1 min branja 16

Avtor:
D. S. STA
Ubili še enga tihotapca

Ameriška vojska je v vzhodnem Pacifiku napadla novo plovilo domnevnih tihotapcev drog in ubila enega "narkoterorista". Število smrtnih žrtev kampanje proti tihotapcem mamil, ki jo je septembra začela vlada predsednika Donalda Trumpa, je sicer že pred časom preseglo sto.

Južno poveljstvo ameriške vojske (SOUTHCOM) je na omrežju X sporočilo, da so napad izvedli na ukaz obrambnega ministra Petea Hegsetha in da so obveščevalne službe potrdile, da se je napadeno plovilo ukvarjalo s prevozom drog.

"Potrjeno je, da je bil med akcijo ubit narkoterorist," je v zapisu ob objavi videoposnetka, ki naj bi prikazoval napad, zapisalo poveljstvo in dodalo, da v operaciji ni bil poškodovan noben pripadnik ameriških sil.

Ameriške sile od začetka septembra v Karibih in vzhodnem Pacifiku napadajo plovila domnevnih tihotapcev mamil. Doslej so jih uničile več deset in pri tem ubile več kot sto ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Operacije po oceni Združenih narodov in zagovornikov človekovih pravic predstavljajo kršitve mednarodnega prava. Trumpova vlada pa vztraja, da so njena dejanja v okviru domnevne kampanje proti tihotapljenju mamil v ZDA legitimna.

ZDA tihotapci droge vojska napad pacifik

Božični čudež: 22-letni policist, ki je bil ustreljen v glavo, že doma

Zgorel Ferrari, v njem umrl ustvarjalec igre Call of Duty

SORODNI ČLANKI

Američani napadli tri plovila v Tihem oceanu, ubitih osem ljudi

ZDA napovedale novo vojaško operacijo proti tihotapcem mamil

Tihotapljenje mamil? Ameriška vojska nad domnevne 'narkokartele' v Tihem oceanu

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SLObunkeljn
23. 12. 2025 08.25
Usmrtili brez sodnega postopka še ene par ribičev.
Odgovori
0 0
OPUSDEI
23. 12. 2025 08.24
Narkoterorist.... kaj to zdej pomeni, prosim za razlago
Odgovori
0 0
Hugh_Mungus
23. 12. 2025 08.23
Kritike so prepovedane tudi na novem portalu. Želim pohvaliti izčrpno novinarstvo in profesionalnost, ki ne dopusti, da bi totalitarni režim enostavno širil laži 👍. Bravo 24ur! Bravo STA! res sem ponosen
Odgovori
0 0
Gram
23. 12. 2025 08.22
Zakaj kopirate ameriške laži? Amerika izvaja zločine!
Odgovori
+0
3 3
travc
23. 12. 2025 08.16
Kako pa vi veste kdo je bil?
Odgovori
+4
4 0
Artechh
23. 12. 2025 08.12
Odlično
Odgovori
+4
4 0
bb5a
23. 12. 2025 08.10
Kok jih bodo še moral potopit, da bodo razumel da se naj ne vozjo naokol? Res niso preveč brihtni...
Odgovori
+2
4 2
Hugh_Mungus
23. 12. 2025 08.24
Ribiči so, jest je pač treba
Odgovori
0 0
SpamEx
23. 12. 2025 08.10
To je umor
Odgovori
-3
3 6
SpamEx
23. 12. 2025 08.02
Zakaj jih je treba prav ubiti? a ni dovolj da onesposobijo oziroma potopijo plovilo?
Odgovori
+0
4 4
SpamEx
23. 12. 2025 08.09
v trenutku ko so zadeli motor ni bilo več potrebe po streljanju
Odgovori
+0
3 3
Artechh
23. 12. 2025 08.21
Kako da ne? Misliš da ne streljajo nazaj mafijci?
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
23. 12. 2025 08.25
🙃četiteka za bister komentar
Odgovori
-1
0 1
but_the_ppl_are_retarded
23. 12. 2025 08.02
A zdej se gre spet za mamile, ne za hevi krud?
Odgovori
-1
1 2
Artechh
23. 12. 2025 08.23
Zakaj ne oboje?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Hčerka je njena izrezana kopija
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425