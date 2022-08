Umor na Pagu: družina aretiranega ponudila 100.000 evrov varščine

28-letni osumljenec za umor v Zrćah se brani z molkom. Družina domnevnega storilca je, da bi ga hrvaški organi pregona izpustili na svobodo, ponudilo vsoto 100.000 evrov varščine, a je sodišče to zavrnilo.

Osumljencu za umor na Pagu je sodnik zaradi begosumnosti odredil 30-dnevni pripor, piše Index. Grozi mu od pet do 20 let zapora. Kot so sporočili pristoji, bodo med preiskavo zaslišali med 11 do 12 očividcev. Osumljeni se je med zasliševanjem branil z molkom in se ni izrekel o svoji krivdi. Črna Gora uradno še ni zahtevala njegove izročitve. Za njim je sicer razpisana mednarodna tiralica, zato se hrvaški mediji sprašujejo, kako je domnevni morilec sploh prestopil hrvaško mejo in vstopil v državo. Kot poroča RTL je možno, da je mejo prestopil s ponarjenenimi dokumenti ali nelegano. Kot so sicer potrdile hrvaške oblasti, je imel osumljeni, ko so ga prijeli, pri sebi veljavne dokumente. Družina osumljenega je medtem kot varščino ponudila 100.000 evrov za izpustitev na svobodo, a je sodišče ponudbo zavrnilo, piše Index.hr.

icon-expand Zrće FOTO: Dreamstime

Umor v paškem središču zabave, v Zrćah, je bil mafijska likvidacija, sicer trdijo pri hrvaškem Indexu. To lahko sklepamo tako po informacijah, ki jih imamo o žrtvi in strelcu, kot po načinu, kako so ga izvedli, so prepričani. Umrli je 38-letni črnogorski državljan z zajetno policijsko kartoteko. Po neuradnih informacijah naj bi bil član zloglasnega škaljarskega mafijskega klana. Ali je strelec, 28-letnik iz srbskega Kragujevca, morda član nasprotnega kavaškega klana, sicer še ni znano, a glede na zgodovino sporov med klanoma in vrsto medsebojnih likvidacij tega ni mogoče izključiti, še pišejo. Policija naj bi tudi to preverjala.