Umor na Pagu: osumljenec naj bi tik pred aretacijo skušal razbiti mobilnik

A kot poročajo, naj bi morilec nato storil "usodno napako". Želel naj bi se namreč prepričati, ali je žrtev umrla, kar je bilo ključno za njegovo identifikacijo. Prepoznalo ga je namreč več prič ter ga pripeljalo naravnost v roke policije. Osumljencu za umor je sodnik zaradi begosumnosti odredil 30-dnevni pripor, grozi pa mu od pet do 20 let zapora.

Med zasliševanjem se je osumljeni sicer branil z molkom in se ni izrekel o svoji krivdi. A ker je za njim razpisana mednarodna tiralica, se hrvaški mediji sprašujejo, kako je domnevni morilec sploh prestopil hrvaško mejo in vstopil v državo. Črna gora uradno sicer za zdaj še ni zahtevala njegove izročitve.

Kot so sporočili pristojni, bodo med preiskavo zaslišali 11 ali 12 očividcev. Ti naj bi sicer že razkrili določene podrobnosti. Med drugim so po poročanju medijev dejali, da je domnevni storilec le nekaj trenutkov pred aretacijo poskušal razbiti mobilni telefon. Z njim je namreč udaril ob kamen.

V vojni med škaljarskim in kavaškim mafijskim klanom je bilo sicer doslej ubitih več kot 40 ljudi. Oba klana izhajata iz Črne gore, svoje lovke imata po vsem Balkanu. Interni dokumenti črnogorske policije in hrvaške varnostno obveščevalne agencije sicer kažejo, da se umori ne bodo končali z zadnjo smrtjo. "Za Hrvaško bi lahko bil problem, če je bil umorjeni Črnogorec res član škaljarskega klana in če je bil morilec iz Srbije iz rivalskega klana. To bi bil precedens, česa takega na Hrvaškem še nismo imeli. Gre za klana, ki se ukvarjata predvsem s tihotapljenjem kokaina iz Latinske Amerike v regijo. Imata enormne količine denarja in spopadi med njima trajajo že sedem let," je za RTL pojasnil novinar 24sata Vilim Cvok, avtor knjige Hrvaška mafija.