Umor novinarja odmeva, premier zahteva 'takojšnjo razrešitev' preiskave

Novinar Giorgos Karaivaz je bil ubit v petek pred svojim domom v Atenah. Po navedbah policije sta 52-letnika, ki je delal za zasebno televizijsko postajo Star in bil lastnik novičarskega bloga bloko.gr, večkrat ustrelila dva moška na motorju. Napad so takoj obsodili grška vlada, Evropska komisija in Svet Evrope.

Karaivaz je v svoji 32-letni novinarski karieri delal za več vodilnih časnikov in televizij v Grčiji."Bil je eden najbolj izkušenih poročevalcev o kriminalu na terenu in je užival veliko spoštovanje novinarskih kolegov," so v skupni izjavi zapisali novinarji atenskih dnevnikov v združenju Esiea.

Združenje grških policistov je izpostavilo, da se je Karaivaz zavzemal za izboljšanje delovnih pogojev organov pregona in bil"močno kritičen do vsakogar", ki jim je stal na poti.