Umor novinarke, ki je pretresel Evropo: ključni obtoženec oproščen

44-letnega Yorgena Fenecha so obtožili sodelovanja pri umoru ter kriminalnega združevanja z namenom umora. Tožilstvo je trdilo, da je želel odstranitev Daphne Caruane Galizie, ker naj bi nameravala objaviti informacije, ki bi ga lahko obremenile. Fenech je vse očitke zanikal, poroča Al Jazeera. Po razglasitvi sodbe so družinski člani umorjene novinarke v polni sodni dvorani v Valletti jokali, medtem ko so Fenechovi svojci odločitev porote pozdravili. Družina Caruane Galizie je po oprostitvi opozorila, da sistemske pomanjkljivosti, ki so omogočile njen umor, še vedno niso ustrezno odpravljene.

Umorjena novinarka Daphne Caruana Galizia FOTO: AP

"Trajna pravičnost pomeni, da se nihče ne bi smel nikoli več soočiti z istimi tveganji. Naša država ni zaščitila Daphninega življenja. Dolžna ji je preprečiti izgubo drugih življenj," so povedali. Caruana Galizia je bila ena najbolj vidnih malteških preiskovalnih novinark. S pisanjem o korupciji je razkrivala povezave med malteško politično in poslovno elito, zaradi česar je postala tarča številnih groženj. Oktobra 2017 so jo pri 53 letih umorili z bombo, nameščeno v njenem avtomobilu. Njen umor je sprožil politično krizo na Malti in pritegnil mednarodno pozornost.

Yorgen Fenech FOTO: AP

Fenechova obramba je med sojenjem odgovornost skušala preusmeriti na Keitha Schembrija, nekdanjega vodjo kabineta takratnega premierja Josepha Muscata in enega od ljudi, o katerih je novinarka pogosto pisala, navaja Al Jazeera. Schembri je kakršno koli vpletenost zanikal, policija pa je sodišču povedala, da v preiskavi nikoli ni bil osumljenec umora. Muscat, ki prav tako ni bil povezan z umorom, je zaradi političnih posledic afere januarja 2020 odstopil.