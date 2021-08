Tožilstvo za naročnika umora malteške preiskovalne novinarke zahteva dosmrtno kazen

Državna tožilka Victoria Buttigieg je vložila uradno obtožnico proti Fenechu, ki je bil novembra 2019 zaradi sokrivde pri umoru in zločinske zarote aretiran, ko je poskušal na jahti zapustiti Malto. V obtožnici tožilstvo zanj zahteva dosmrtni zapor za umor ter med 20 in 30 let zapora za kaznivo dejanje zarote.

Malto je pred skoraj štirimi leti pretresel umor ugledne preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia, ki je bila ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu. Novinarka je poročala o močno razvejani korupciji v državi ter povezavah med podjetniki in politiki. Umor je sprožil proteste. Preiskava umora je s premierskega položaja odnesla Josepha Muscata , ki ga je januarja 2020 nasledil Roberto Abela .

Eden od treh moških, obtoženih namestitve bombe v avtomobil novinarke, je februarja letos priznal krivdo in bil obtožen na 15 let zapora, medtem ko druga dva osumljenca čakata na sojenje.

Pred svojo smrtjo je 53-letna novinarka preiskovala Fenechove sumljive posle z državo, povezane z gradnjo plinske elektrarne. Kasneje se je izkazalo, da je imel Fenech v Dubaju tajno podjetje, s pomočjo katerega je nameraval denar preusmeriti v dve panamski podjetji, ki sta pripadali tedanjemu ministru za energijo Konradu Mizziju in vodji kabineta takratnega premiera, Keithu Schembriju. Denar ni bil nikoli nakazan.

Javna preiskovalna komisija, ki je z delom pričela leta 2019 na zahtevo Sveta Evrope, je v svoji preiskavi umora prejšnji mesec ugotovila, da država Malta novinarke ni ustrezno zaščitila. Ko je ta ob objavi t. i. panamskih dokumentov leta 2016 razkrila sporne posle visokih politikov v tujini, se je tveganje za njeno življenje bistveno povečalo, so ugotovili sodniki. Njen konflikt z vlado se je nato še zaostroval vse do trenutka, ko je bila ubita. Vlada omenjenega tveganja ni prepoznala in tudi ni sprejela ustreznih ukrepov, da bi ga preprečila.

V poročilu so sodniki tudi podali vrsto priporočil, od sprememb malteškega kazenskega zakonika do zagotavljanja boljše zaščite novinarjev na Malti. Premier Abela je poročilo na 437 straneh pospremil z besedami, da gre za temeljito analizo, iz katere morajo potegniti lekcije in še odločneje nadaljevati z reformami.