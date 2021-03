Umor Sarah Everard: vložili obtožnico zoper policista

48-letni Wayne Couzens, policist iz Kenta, ki je uradno obtožen ugrabitve in umora in je bil od torka v priporu, bo še danes stopil pred sodnika, poroča BBC.Še preden so proti njemu vložili obtožnico, so ga že drugič v dveh dneh morali odpeljati v bolnišnico, saj so ga v celici našli s poškodbami glave.

Couzensa policisti sicer preiskujejo tudi zaradi ločene obtožbe namernega razkazovanja spolnih organov, kar naj bi se zgodilo 28. februarja v eni od restavracij s hitro prehrano v Londonu. Dogodek obravnava posebna neodvisna enota za preiskovanje policijskega ravnanja (IOPC).

Pomočnik direktorice Metropolitanske policije Nick Ephgrave je ob tem povedal, da so Sarahino družino že obvestili o razvoju dogodkov in ji še naprej nudijo vso potrebno pomoč in oporo. "Ob tej priložnosti bi rad izrekel sožalje družini v teh izjemno težkih dneh. Naše misli in molitve so z njimi," je dejal in dodal, da se preiskava nadaljuje – v njej sodeluje na stotine metropolitanskih policistov in njihovih kolegov iz Kenta.

V torek je policija zaradi suma sostorilstva prijela tudi žensko, staro okoli 30 let, a so jo proti plačilu varščine izpustili na prostost do sredine aprila.