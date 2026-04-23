Umor sina ukrajinskega mafijca: ugrabitelji sledili njegovi punci

Februarja letos je Igor Komarov skupaj s svojim dekletom, vplivnico Jevo Mišalovo, in skupnim prijateljem odpotoval na počitnice na priljubljeni indonezijski otok Bali.

Kot so takrat poročali svetovni mediji, so Komarova sprva ugrabili med vožnjo s skuterjem, a mu je kasneje uspelo pobegniti. Dogodek je prijavil policiji, a so ga kmalu zatem znova ugrabili.

Na omrežju Telegram se je nato pojavil posnetek vidno poškodovanega Komarova, v katerem opisuje, da ga ugrabitelji mučijo in da od njegovih staršev zahtevajo 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). Kot je dodal, so njegovo ugrabitev zrežirali Ukrajinci, ki jim je oče Komarova domnevno ukradel denar.