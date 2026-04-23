Tujina

Umor sina ukrajinskega mafijca: ugrabitelji sledili njegovi punci

Bali, 23. 04. 2026 10.08 pred 1 uro 2 min branja 25

Avtor:
M.S.
Igor Komarov z dekletom

Na dan prihajajo nove podrobnosti o umoru Igorja Komarova, sina ukrajinskega 'kralja podzemlja', ki so ga ugrabili na počitnicah na Baliju. Ugrabitelji naj bi Komarovu sledili s pomočjo objav njegovega dekleta na družbenem omrežju Instagram. Ta je namreč vsak dan objavljala fotografije z informacijami, kje sta se nahajala.

Februarja letos je Igor Komarov skupaj s svojim dekletom, vplivnico Jevo Mišalovo, in skupnim prijateljem odpotoval na počitnice na priljubljeni indonezijski otok Bali.

Kot so takrat poročali svetovni mediji, so Komarova sprva ugrabili med vožnjo s skuterjem, a mu je kasneje uspelo pobegniti. Dogodek je prijavil policiji, a so ga kmalu zatem znova ugrabili.

Na omrežju Telegram se je nato pojavil posnetek vidno poškodovanega Komarova, v katerem opisuje, da ga ugrabitelji mučijo in da od njegovih staršev zahtevajo 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). Kot je dodal, so njegovo ugrabitev zrežirali Ukrajinci, ki jim je oče Komarova domnevno ukradel denar.

"Mama, oče, prosim, pomagajta mi, prosim. Ukradla sta teh deset milijonov, ki jih zahtevajo, vrnita jim, prosim. Odrezali so mi že nekaj udov, noge imam zlomljene, pretepli so me po prsih. Jemljem zdravila, nimam več udov. Kmalu se bo začela okužba. Preprosto umiram. Prosim, to je zelo resna organizacija, pomagajte mi, nihče me ne more najti, niti mafija. Pripeljite me domov, karkoli je še ostalo od mene, prosim, plačajte tem ljudem, potrebujejo deset milijonov dolarjev, ki smo jih ukradli," je v sporočilu za starše dejal Komarov.

Nekaj dni po objavi posnetka je policija na Baliju našla posmrtne ostanke Ukrajinca.

Ugrabitelji naj bi ves čas spremljali lokacijo Komarova, pomagali pa so si z objavami njegovega dekleta. Mišalova je namreč na Instagramu vsak dan objavljala fotografije in videoposnetke z natančnimi opisi lokacij, kjer sta bila.

Balijska policija osumljencev, domnevno šesterice, še ni našla, ocenjujejo namreč, da so vsaj štirje že zapustili državo.

Prihajajo počitnice: 'črne države', kamor ministrstvo pot odsvetuje

'Udari in beži': Kako 'flota komarjev' nadzoruje Hormuško ožino

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dededetox
23. 04. 2026 11.33
Pospravila ga je Mišalova - upam da je vsaj uspela posneti likvidacijo ker to bo likov ufff!
asdfghjklč
23. 04. 2026 11.20
Mafijci naj kar obračunajo med seboj. Nobene škode. Je rekel ta ukrajinski mafijec, če mu kdo ubije naslednjega mafijca, mu da milijon.
IskraLJ
23. 04. 2026 11.23
Zelenjad smrdeča tudi paše v to kategorijo.
anatomija
23. 04. 2026 11.10
Spor Ruske in Ukrajinske mafije
IskraLJ
23. 04. 2026 11.20
Spor ukrajinsko ukrajinske, kaj imajo spet Rusi s tem. Sej je tudi on en od teh zaslužkarjev od nas pobranega denarja.
kr en33
23. 04. 2026 11.35
anatomija, ti si preprosto neu men
proofreader
23. 04. 2026 11.09
Golob je sam objavljal slike iz Karigadorja.
galeon
23. 04. 2026 11.07
Zelenc mu je že izrekel sožalje. Škode pa nobene.
Wolfman
23. 04. 2026 11.04
Zob za zob se temu pravi!
Nidani
23. 04. 2026 11.01
Kaj če imajo koga tudi na Mavriciju, na golf igrišču?
Šumsko voče
23. 04. 2026 10.56
Bobene škode
SpamEx
23. 04. 2026 11.08
ali lahko razložiš zakaj?
abc123def456
23. 04. 2026 10.54
darwin je malo pocistil.
dark Cat
23. 04. 2026 10.51
Glede na sporocilo starsem ....bi reku, da je sam zrežiral ugrabitev ....ker tolk kozlarij kot je v tem sporočilu težko sproduciras. Razn ce je gugl trenslajt
patogen
23. 04. 2026 11.01
Pa še sam se je ubil...
Nace Štremljasti
23. 04. 2026 10.51
lepo ane,čim več takih naj pospravijo,nebo nobene škode
janimir
23. 04. 2026 11.38
Tudi za nepismene.
YouRangMyLord
23. 04. 2026 10.49
In dekkliona ribari dalje, novo žrtev. Namigi so jasnim, da je sodelovala pri tem dejanju, koliko je pokasirala, pa ve sama. Nosi pa ogrlico z obeskom židovske zvezde okoli vratu, sama objavlja na svojoih profilih. Kako lahko sploh še mirno diha ? Aha, samo ena možganska celica v glavi ji je zatajila, jo je preveč silikona v obrazu napadlo.
SpamEx
23. 04. 2026 10.47
Je imel "srečo" s straši. Ni edini
SpamEx
23. 04. 2026 10.47
starši
jouža
23. 04. 2026 10.35
Štejejo všečki. Posledice niso pomembne.
JackRussell
23. 04. 2026 10.33
Ne razumem, sin mafijca katerega oče je ukradel nekomu 10 milijonov. Oče je bil kralj podzemlja in kdo bi si upal to storiti. Tukaj mi nekaj ne gre v račun pa tudi ne po filmskem scenariju. Ali gre za maščevanje pod pretvezo ali pa čistke konkurence.
blekk
23. 04. 2026 11.02
Očitno je oče mafojec to naredil nekomu večjemu.. Zelenemu...
Racional-ec
23. 04. 2026 10.25
Brihtna punca
petb
23. 04. 2026 10.49
Se na slikah vidi.
bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
Njen otrok nikoli ni čakal v vrsti na zdravniški pregled
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Katere bolezni najpogosteje odkrijemo prepozno
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj pride do napihnjenosti
Zakaj ne morete shujšati
Zakaj ne morete shujšati
cekin
Portal
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
Dolgoročno vlaganje brez zapletov: zakaj je ta račun vse bolj priljubljen
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Ali imata bencin in dizel rok trajanja?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Lepotica in predsednik s 50-letno razliko. Ali gre za nov par?
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
Umrl legendarni kitarist in ikona rock glasbe
dominvrt
Portal
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Priljubljeno pijačo lahko spremenite v hit poletja
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
