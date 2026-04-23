Umor sina ukrajinskega mafijca: ugrabitelji sledili njegovi punci

Februarja letos je Igor Komarov skupaj s svojim dekletom, vplivnico Jevo Mišalovo, in skupnim prijateljem odpotoval na počitnice na priljubljeni indonezijski otok Bali.
Kot so takrat poročali svetovni mediji, so Komarova sprva ugrabili med vožnjo s skuterjem, a mu je kasneje uspelo pobegniti. Dogodek je prijavil policiji, a so ga kmalu zatem znova ugrabili.
Na omrežju Telegram se je nato pojavil posnetek vidno poškodovanega Komarova, v katerem opisuje, da ga ugrabitelji mučijo in da od njegovih staršev zahtevajo 10 milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). Kot je dodal, so njegovo ugrabitev zrežirali Ukrajinci, ki jim je oče Komarova domnevno ukradel denar.
"Mama, oče, prosim, pomagajta mi, prosim. Ukradla sta teh deset milijonov, ki jih zahtevajo, vrnita jim, prosim. Odrezali so mi že nekaj udov, noge imam zlomljene, pretepli so me po prsih. Jemljem zdravila, nimam več udov. Kmalu se bo začela okužba. Preprosto umiram. Prosim, to je zelo resna organizacija, pomagajte mi, nihče me ne more najti, niti mafija. Pripeljite me domov, karkoli je še ostalo od mene, prosim, plačajte tem ljudem, potrebujejo deset milijonov dolarjev, ki smo jih ukradli," je v sporočilu za starše dejal Komarov.
Nekaj dni po objavi posnetka je policija na Baliju našla posmrtne ostanke Ukrajinca.
Ugrabitelji naj bi ves čas spremljali lokacijo Komarova, pomagali pa so si z objavami njegovega dekleta. Mišalova je namreč na Instagramu vsak dan objavljala fotografije in videoposnetke z natančnimi opisi lokacij, kjer sta bila.
Balijska policija osumljencev, domnevno šesterice, še ni našla, ocenjujejo namreč, da so vsaj štirje že zapustili državo.
