Umor sprožil debato o spornih praksah zavarovalnic

New York, 06. 12. 2024 20.06 | Posodobljeno pred 38 minutami

V New Yorku policija že tretji dan intenzivno išče moškega, ki je pred hotelom v središču Manhattna hladnokrvno ustrelil Briana Thompsona, direktorja ene največjih ameriških zdravstvenih zavarovalnic. Kljub temu, da so kamere v hostlu, kjer je prebival osumljenec, ujele njegov obraz brez maske, še vedno ni znano, kdo je, kje je in kakšen je bil njegov motiv. Umor je medtem sprožil burne razprave na družbenih medijih, kjer številni Američani delijo svoje slabe izkušnje z zdravstvenimi zavarovalnicami, ki kljub visokim dobičkom pogosto zavračajo plačilo za zdravljenje bolnikov. Umor direktorja v tej nepriljubljeni panogi pa je sprožil tudi preplah med poslovneži, telefoni podjetij, ki se ukvarjajo z varnostjo, pregorevajo.