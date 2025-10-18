Skrivnostno izginotje mlade mamice: moža obsodili na 30 let zapora

V štiritedenskem sojenju v mestu Albi je obramba vztrajala, da ker trupla Delphine Jubillar nikoli niso našli, ni gotovosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje.

A porota, sestavljena iz šestih civilistov in treh sodnikov, je na koncu odločila, da obstaja dovolj posrednih dokazov za sklep, da je Cederic Jubillar kriv umora. Njegovi odvetniki so že napovedali pritožbo.

"Delphine je ubil njen mož," medtem trdi odvetnik, ki je zastopal mladoletna otroka francoskega para. "Zdaj je na vrsti Jubillar, da nam pove, kje so posmrtni ostanki njegove žene," je dejal po sojenju.

Izginotje Delphine Jubillar je vzbudilo veliko pozornosti v francoski javnosti in sprožilo številne teorije. 33-letnica je izginila iz družinske hiše v noči s 15. na 16. september 2020 sredi pandemije covida-19. Njen mož je okoli 4. ure zjutraj poklical policijo in prijavil ženino izginotje. Kot je takrat pojasnil, ga je zbudil jok njunega otroka, nakar je ugotovil, da žene ni v hiši, poroča BBC.

Policija in sosedje so preiskali celotno lokalno območje, vključno z zapuščenimi rudniki, vendar trupla ženske nikoli niso našli.

Med sojenjem je porota poslušala, kako se je odnos med zakoncema slabšal. Delphine je, preden je izginila, zaprosila za ločitev in začela afero z moškim, ki ga je spoznala prek spleta. Po navedbah tožilstva je na večer izginotja možu prvič povedala, da ima ljubimca. Izpoved je privedla do hudega prepira, sosedje pa so slišali njene krike. Cedric naj bi jo nato ubil, njeno truplo pa odvrgel nekje na podeželju.