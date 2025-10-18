Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Skrivnostno izginotje mlade mamice: moža obsodili na 30 let zapora

Pariz, 18. 10. 2025 09.28 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.S.
Komentarji
6

V Franciji se je zaključilo odmevno sojenje za umor mlade mamice dveh otrok, ki je zaradi nenavadnih okoliščin vzbudilo veliko medijskega zanimanja v državi. Čeprav trupla ženske nikoli niso našli, je porota njenega moža spoznala za krivega. 38-letnega slikopleskarja, ki vztraja, da je nedolžen, so obsodili na 30 let zapora.

V štiritedenskem sojenju v mestu Albi je obramba vztrajala, da ker trupla Delphine Jubillar nikoli niso našli, ni gotovosti, da je bilo storjeno kaznivo dejanje. 

A porota, sestavljena iz šestih civilistov in treh sodnikov, je na koncu odločila, da obstaja dovolj posrednih dokazov za sklep, da je Cederic Jubillar kriv umora. Njegovi odvetniki so že napovedali pritožbo. 

"Delphine je ubil njen mož," medtem trdi odvetnik, ki je zastopal mladoletna otroka francoskega para. "Zdaj je na vrsti Jubillar, da nam pove, kje so posmrtni ostanki njegove žene," je dejal po sojenju. 

Izginotje Delphine Jubillar je vzbudilo veliko pozornosti v francoski javnosti in sprožilo številne teorije. 33-letnica je izginila iz družinske hiše v noči s 15. na 16. september 2020 sredi pandemije covida-19. Njen mož je okoli 4. ure zjutraj poklical policijo in prijavil ženino izginotje. Kot je takrat pojasnil, ga je zbudil jok njunega otroka, nakar je ugotovil, da žene ni v hiši, poroča BBC. 

Policija in sosedje so preiskali celotno lokalno območje, vključno z zapuščenimi rudniki, vendar trupla ženske nikoli niso našli. 

Med sojenjem je porota poslušala, kako se je odnos med zakoncema slabšal. Delphine je, preden je izginila, zaprosila za ločitev in začela afero z moškim, ki ga je spoznala prek spleta. Po navedbah tožilstva je na večer izginotja možu prvič povedala, da ima ljubimca. Izpoved je privedla do hudega prepira, sosedje pa so slišali njene krike. Cedric naj bi jo nato ubil, njeno truplo pa odvrgel nekje na podeželju. 

Cederic Jubillar bo v zaporu preživel 30 let.
Cederic Jubillar bo v zaporu preživel 30 let. FOTO: Profimedia

Ključni dokaz je bil, da je bil Delphinin avto na ulici parkiran v nasprotno smer od smeri, v katero ga je običajno parkirala, kar nakazuje, da ga je Cederic ponoči uporabljal. Preiskovalci so v dnevni sobi našli tudi zlomljen par žrtvinih očal, sin zakoncev pa je policistom povedal, da je slišal prepir med staršema. 

Psihologi so Cederica med sojenjem predstavili kot človeka s težkim otroštvom, ki je vsak dan kadil marihuano in imel težave s službo. Po njihovih ocenah ga izginotje žene ni preveč pretreslo, saj je kmalu zatem z njenega bančnega računa že dvignil denar. 

Cedericova mati je na sodišču pričala, da ji je sin, ko ga je žena soočila z ločitvijo, dejal: "Dovolj imam. Ubil jo bom in pokopal, tako da je ne bodo nikoli več našli". 

Delphine Jubillar na fotografiji.
Delphine Jubillar na fotografiji. FOTO: Profimedia

Obramba je med sojenjem ves čas zagotavljala, da obstajajo alternativne razlage za vse posredne dokaze. Trdili so, da so preiskovalci usmerjali priče, da bi potrdili svojo teorijo. Poudarili so tudi, da pri vsakem običajnem zločinu iz strasti na kraju najdejo konkretne dokaze, kot so denimo sledi krvi. Vendar tega na domu zakoncev Jubillar niso našli. 

Konkretne razlage, kaj naj bi se zgodilo s pogrešano ženo, sicer niso predstavili. 

Obsodbe v primerih, ko trupla ni, so redke, predvsem zaradi težav pri dokazovanju obstoja kaznivega dejanja. 

Za obsodilno sodbo morajo biti porotniki v Franciji trdno prepričani, da je bil storjen zločin. Če se več kot dva od devetih ne strinjata, je obtoženi oproščen krivde. 

umor francija sojenje
Naslednji članek

Trije mrtvi v nesreči avtobusa v Srbiji, voznik pridržan

Naslednji članek

Trump Rusiji in Ukrajini: 'Naj obe razglasita zmago, naj zgodovina odloči'

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
18. 10. 2025 09.58
+0
Odmevna zadeva pri kateri država naredi vse, da enega določi za krivca. Sicer bi jo narod raztrgal. Ni trupel, ni dokazov o umoru. PIKA
ODGOVORI
1 1
Mat3ja
18. 10. 2025 09.55
+2
Torej je možnost, da so ga zaprli po krivem?
ODGOVORI
3 1
losser
18. 10. 2025 09.53
-2
Ženska sploh ni mrtva, samo pobegnila je z lubčekom.
ODGOVORI
3 5
nepridiprav
18. 10. 2025 10.11
In pustila otroka pri psihotu?
ODGOVORI
0 0
jafalical
18. 10. 2025 09.51
+2
Bolnik v glavi ze od majhnega.Ceprav je imel tezko otrostvo, se vidi, je ocitno,da je "zaostal" v glavi,si predstavlja vse po svoje.Naredil pa tako skodo vsem vpletenim , otrok travmo za celo zivljenje,nepopravljivo, neoprostljivo,...
ODGOVORI
5 3
alduri
18. 10. 2025 09.51
-1
A nimate kaj drugega za objaviti??
ODGOVORI
4 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306