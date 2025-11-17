Umor v Mostarju: žrtev dlje časa prejemala grožnje, a jih ni prijavljala

Dežurna tožilka Vesna Pranjić, ki je vodila preiskavo po umoru v Mostarju, je medijem potrdila, da je žrtev že nekaj časa prejemala grozilna sporočila od osumljenca. Kot je dodala, pa 32-letnica iz Kalesije, ki je delala v Mostarju, teh groženj žal ni prijavila policiji.
Umor se je zgodil v nedeljo okoli 18. ure, ko se je ženska vračala iz fitnesa. Pri tem jo je najprej verbalno, nato še fizično napadel 33-letnik.
"Poskušala je zbežati v objekt na platoju železniške postaje, da bi se skrila, vendar jo je dohitel, našel in ubil," je besede tožilke povzel portal Hercegovina.info.
Osumljenca, ki je nogometni sodnik v Prvi ligi Federacije BiH, so takoj po dogodku aretirali. Danes naj bi stopil pred preiskovalnega sodnika, tožilstvo pa bo zahtevalo enomesečni pripor.
"Ta grozljiv dogodek nas znova sooča z bolečim dejstvom, da se femicidi ponavljajo kljub številnim pozivom, opozorilom in obljubam. Kot družba moramo zahtevati sistemske spremembe in resnično zaščito žensk, ne le deklarativnih izjav, ko je že prepozno," se je na umor someščanke odzval Nermin Mujkanović, župan občine Kalesija.
Umor, ki je v nedeljo pretresel Mostar, ima značilnosti hudega nasilja nad ženskami in bi ga lahko opredelili kot femicid, najhujšo obliko nasilja na podlagi spola, poročajo bosansko-hercegovski mediji.