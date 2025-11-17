Umor v Mostarju: žrtev dlje časa prejemala grožnje, a jih ni prijavljala

Dežurna tožilka Vesna Pranjić, ki je vodila preiskavo po umoru v Mostarju, je medijem potrdila, da je žrtev že nekaj časa prejemala grozilna sporočila od osumljenca. Kot je dodala, pa 32-letnica iz Kalesije, ki je delala v Mostarju, teh groženj žal ni prijavila policiji.

Umor se je zgodil v nedeljo okoli 18. ure, ko se je ženska vračala iz fitnesa. Pri tem jo je najprej verbalno, nato še fizično napadel 33-letnik.

"Poskušala je zbežati v objekt na platoju železniške postaje, da bi se skrila, vendar jo je dohitel, našel in ubil," je besede tožilke povzel portal Hercegovina.info.