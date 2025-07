Umor v Pakoštanih: Slovak do smrti pretepel partnerico

Policija je v Pakoštanah zaključila kriminalistično preiskavo 51-letnega Slovaka zaradi suma storitve kaznivega dejanja hudega umora ženske, poroča Net.hr. Policija je pojasnila, da so policisti v sredo okoli 23. ure prejeli prijavo, da so na območje Pakoštan odhiteli reševalci, kjer je ženska potrebovala zdravniško pomoč. Ob prihodu na kraj dogodka so policisti našli tri tujce in truplo 46-letne Slovakinje. Na kraju dogodka je bil opravljen ogled, truplo pokojne ženske pa so prepeljali na oddelek za patologijo v Splošno bolnišnico Šibenik. V četrtek so opravili obdukcijo.