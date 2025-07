Umor v središču Zagreba: ženska zabodla moškega

Okoli 13.25 je na območju avtonomnega kulturnega središča Metika, na Pierottijevi ulici v Zagrebu 36-letna ženska do smrti zabodla 43-letnika. Dogodek se je zgodil v bližini hotela Westin, na ulici, kjer se nahaja tudi Fakulteta za rudarstvo, geologijo in nafto.

Osumljenko so policisti že prijeli, kriminalistična preiskava pa še poteka, so ob tem sporočili z zagrebške policijske uprave.

Policija je kraj dogodka zavarovala s trakom, tam so tudi gasilci, poroča hrvaški portal net.hr. Ti so v prostore Medike, kjer se je zgodil umor, sicer vstopili s kleščami in reflektorji.