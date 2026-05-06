Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Kdo, če ne on?' Je morilec Chiare še vedno na prostosti?

Milano, 06. 05. 2026 11.44 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Chiara Poggi

Po skoraj 19 letih še vedno ni jasno, kdo je avgusta leta 2007 umoril 26-letnico iz Milana. Čeprav je bil njen domnevni morilec obsojen in je v zaporu že več kot desetletje, so novi dokazi pokazali na drugega osumljenca. Primer bi lahko razkril eno največjih napak v zgodovini italijanske sodne prakse.

26-letna ekonomistka Chiara Poggi je bila umorjena 13. avgusta 2007 na svojem domu v Garlascu, majhnem mestu blizu Milana.

Primer njene smrti, ki je v javnosti znan tudi kot "delitto di Garlasco" (umor iz Garlasca), že več let polni naslovnice italijanskih medijev, o njem razpravljajo tudi v pogovornih oddajah in v zadnjem času tudi v podkastih.

Italijanske oblasti so sprva domnevale, da je žensko umoril njen takratni fant Alberto Stasi, ki je našel njeno truplo na stopnišču družinske hiše. Policija ga je nemudoma identificirala kot glavnega osumljenca, češ da so bili njegovi čevlji "preveč čisti" za nekoga, ki je ravnokar naletel na truplo. Detektivi so trdili, da je Poggijeva poznala svojega morilca, saj je odprla vrata svojega doma v pižami. Orožja sicer nikoli niso našli.

Stasi je bil dvakrat oproščen obtožb, nazadnje pa so ga obsodili leta 2015 na podlagi posrednih dokazov. Moški, ki prestaja 16-letno zaporno kazen, ves čas vztraja, da je nedolžen.

Andreo Sempia so danes pripeljali na zaslišanje.
Andreo Sempia so danes pripeljali na zaslišanje.
FOTO: Profimedia

Tožilstvo je nato lani ponovno odprlo primer, potem ko so novi testi sledi DNK pod nohti žrtve pokazali na novega osumljenca – Andreo Sempia. Ta je bil v času smrti ženske prijatelj njenega brata. Tožilci zdaj trdijo, da je Sempio, ki je tudi uradno obtožen naklepnega uboja, žrtev vsaj 12-krat udaril po glavi in obrazu s topim predmetom. Ubil naj bi jo, ker je zavrnila spolne odnose z njim.

Andrea Sempio
Andrea Sempio
FOTO: Profimedia

Sempio, ki zanika vse obtožbe, se je danes pojavil na zaslišanju, a je njegov odvetnik že pred tem napovedal, da bo uveljavljal svojo pravico do molka.

"Alberto je bil obsojen ne toliko zaradi dokazov, temveč zaradi temeljnega vprašanja, ki se je zastavljalo na sojenju: če tega ni storil on, kdo potem? Ker ni razumnih alternativ, je moral biti on," je povedala odvetnica Stasija, ki si prizadeva za njegovo oprostitev.

Alberto Stasi leta 2009 med sojenjem.
Alberto Stasi leta 2009 med sojenjem.
FOTO: Profimedia

Kot je povedala za Guardian, gre za edinstven primer v Italiji. "Zdaj čakamo, da se preiskava zaključi in da dobimo popolno sliko vseh dokazov v zvezi s Sempiom, da bomo lahko predvsem ugotovili, ali obstajajo kakršni koli elementi, ki dokončno izključujejo Stasija iz zločina."

Po njenem mnenju bi lahko šlo za najhujšo napako v italijanski sodni praksi.

Družina pokojne je po pisanju Guardiana nasprotovala ponovnemu odprtju primera, saj so prepričani, da je Poggijevo umoril Stasi. Po besedah Gianluce Zanelle, avtorja knjige o primeru, je Stasi sicer dobil "polovično svobodo", saj lahko podnevi zapusti zapor in se zvečer vrne. Tudi če bo njegova obsodba razveljavljena, pa se bo verjetno težko znebil negativnega slovesa, ki ga ima v italijanski javnosti, je prepričan Zanella. "Za mnoge bo vedno morilec, ne glede na to, kako se bodo stvari odvile."

italija umor
24ur.com Pretepena, zadavljena, ustreljena, zažgana: po 14 letih našli morilca?
24ur.com Leto dni po umoru v Juršincih: obtoženi Slodnjak krivdo zanika
24ur.com Primer Tekačevo zastara leta 2047. Bodo drugemu osumljencu sploh kdaj sodili?
24ur.com Smrt 27-letnice v Mariboru: po prepiru naj bi jo moški zadavil
24ur.com Umori v Tekačevem: Kaj je šlo narobe, da so vsi glavni dokazi padli v vodo?
24ur.com Kaj novi osumljenec pomeni za sojenje Kameniku?
24ur.com Sojenje Kristijanu Slodnjaku se je preselilo na teren
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Z ženo sta se razveselili rojstva druge hčerkice
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Počitnice v Toskani: Izlet, ki si ga bo otrok zapomnil za vedno
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
Kim Kardashian za ozadje telefona izbrala samo enega otroka
zadovoljna
Portal
Srbska lepotica po ločitvi že v novem razmerju
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Sestra Kate Middleton se je znašla v hudih težavah
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
Cenovno dostopni čevlji, ki jih želimo imeti vse
To vedno pozabimo očistiti
To vedno pozabimo očistiti
vizita
Portal
Zato vam ne bo uspelo shujšati
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Diagnozo je našla na internetu in končno začela hujšati, a brez injekcij ne more
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Študija je končno razkrila, katero mleko je bolj zdravo za srce
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
Katera hrana je najslabša za zdravje črevesja in možganov?
cekin
Portal
Pozabili ste plačati davek? Kazen je lahko tudi 5.000 evrov, a veliko ljudi za to sploh ne ve
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Kako preživeti do naslednje plače (in pri tem ne trpeti)?
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Več hrane za manj denarja: Pametni triki, ki dejansko delujejo
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
Modni spektakel podira rekorde: kako je film v hipu napolnil blagajne
moskisvet
Portal
John Malkovich postal hrvaški državljan
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Kako je nekdanji davčni svetovalec ustvaril eno najbolj priljubljenih pic v Sloveniji?
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Nekoč zvezda, danes voznik avtobusa: po prevari ostal brez prihrankov
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
Mladi izgubljajo nadzor: ta odvisnost postaja vse pogostejša
dominvrt
Portal
Vrt v maju: kaj posaditi in katera vrtna opravila so ključna
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Kaj storiti, če na svojem vrtu opazite čebelji roj
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Ta trik z vzglavnikom ohrani posteljnino svežo več mesecev
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
Pastirica Petra: Navdihujoča zgodba o življenju v sožitju z naravo
okusno
Portal
Trik za najbolj sočnega piščanca, ki ga večina sploh ne pozna
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
Večerja, ki nasiti, a ne redi: pripravljena iz samo 4 sestavin
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
To priljubljeno živilo bi vam lahko podaljšalo življenje
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
Hitra sladica, ko se vam po službi "zalušta" nekaj sladkega
voyo
Portal
Previdno z željami
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1696