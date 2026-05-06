'Kdo, če ne on?' Je morilec Chiare še vedno na prostosti?

26-letna ekonomistka Chiara Poggi je bila umorjena 13. avgusta 2007 na svojem domu v Garlascu, majhnem mestu blizu Milana. Primer njene smrti, ki je v javnosti znan tudi kot "delitto di Garlasco" (umor iz Garlasca), že več let polni naslovnice italijanskih medijev, o njem razpravljajo tudi v pogovornih oddajah in v zadnjem času tudi v podkastih. Italijanske oblasti so sprva domnevale, da je žensko umoril njen takratni fant Alberto Stasi, ki je našel njeno truplo na stopnišču družinske hiše. Policija ga je nemudoma identificirala kot glavnega osumljenca, češ da so bili njegovi čevlji "preveč čisti" za nekoga, ki je ravnokar naletel na truplo. Detektivi so trdili, da je Poggijeva poznala svojega morilca, saj je odprla vrata svojega doma v pižami. Orožja sicer nikoli niso našli. Stasi je bil dvakrat oproščen obtožb, nazadnje pa so ga obsodili leta 2015 na podlagi posrednih dokazov. Moški, ki prestaja 16-letno zaporno kazen, ves čas vztraja, da je nedolžen.

Tožilstvo je nato lani ponovno odprlo primer, potem ko so novi testi sledi DNK pod nohti žrtve pokazali na novega osumljenca – Andreo Sempia. Ta je bil v času smrti ženske prijatelj njenega brata. Tožilci zdaj trdijo, da je Sempio, ki je tudi uradno obtožen naklepnega uboja, žrtev vsaj 12-krat udaril po glavi in obrazu s topim predmetom. Ubil naj bi jo, ker je zavrnila spolne odnose z njim.

Sempio, ki zanika vse obtožbe, se je danes pojavil na zaslišanju, a je njegov odvetnik že pred tem napovedal, da bo uveljavljal svojo pravico do molka. "Alberto je bil obsojen ne toliko zaradi dokazov, temveč zaradi temeljnega vprašanja, ki se je zastavljalo na sojenju: če tega ni storil on, kdo potem? Ker ni razumnih alternativ, je moral biti on," je povedala odvetnica Stasija, ki si prizadeva za njegovo oprostitev.

