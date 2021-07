Umora predsednika Haitija osumljenih 26 Kolumbijcev in dva Američana

Skupina plačancev, ki so jo sestavljali tudi upokojeni kolumbijski vojaki, je v začetku tega tedna ubila predsednika Haitija Jovenela Moiseja, je sporočila policija. V tej skupini je sodelovalo 26 Kolumbijcev in dva Američana haitskega porekla, je na novinarski konferenci sporočil predstavnik policije Leon Charles . Osem osumljencev je še vedno na begu, medtem ko so jih 17, vključno z Američanoma, aretirali. Ostale osumljence pa so policisti ubili v strelskem obračunu.

Osumljence ter dokaze o orožju in kolumbijskih potnih listih je v četrtek javnosti predstavila policija. "Tujci so prišli v našo državo, da bi ubili predsednika," je dejal Joseph. "Okrepili bomo svoje preiskovalne enote, da bomo ujeli ostalih osem plačancev," je še dodal.

Prebivalci Haitija so zgroženi in zahtevajo temeljito preiskavo dogodka. Jezna množica se je v četrtek zbrala v prestolnici, kjer so zažigali avtomobile. Po vsej državi je še vedno razglašeno izredno stanje.

Skupina oboroženih napadalcev je v sredo ponoči vdrla v predsednikovo zasebno rezidenco. V napadu je bila poškodovana tudi Moisejeva žena. Nemudoma so jo prepeljali na zdravljenje na Florido, njeno stanje je po zadnjih informacijah stabilno.

Na videoposnetku, ki so ga objavili po streljanju, so vidni moški, oblečeni v črno. Ti so se pretvarjali, da so ameriški agentje varnostnih sil za pregon mamilarskih združb. Moise je umrl na kraju dogodka. Zadelo ga je 12 nabojev, je za časnik Le Nouvelliste povedal sodnik Carl Henry Destin. Vse tri otroke predsedniškega para so odpeljali na varno, so sporočili uradniki.

Uradniki so še sporočili, da so atentatorji govorili v angleščini in španščini. "Šlo je za dobro organizirane napadalce, na kraj so se pripeljali s šestimi avtomobili, s seboj so imeli veliko opreme."

Že pred atentatom na predsednika Moiseja so razmere na Haitiju zaznamovali napetosti in množični protesti, s katerimi so zahtevali njegov odstop.