Umori, ugrabitve, odkupnine: policija preprečila načrte kriminalne združbe

Brazilska policija je z veliko akcijo, ki je hkrati potekala v prestolnici Brasilii in še petih zveznih državah, preprečili načrtovane umore in ugrabitve javnih osebnosti. Izvedli so 24 racij in prijeli devet oseb.

Bile naj bi del kriminalne združbe, ki je nameravala umoriti ali pa ugrabiti več politikov in drugih vidnih posameznikov in zanje zahtevati odkupnino. Imen domnevnih tarč sicer ne policija ne pravosodni minister Flavio Dino, ki je prek Twitterja obveščal o dogajanju, nista sporočila, je pa zato ugledni senator in nekdanji sodnik Sergio Moro sam razkril, da se je z družino znašel med njimi.

V zapisu na družbenem omrežju je obtožil najmočnejšo brazilsko kriminalno skupino, znano po kraticah PCC, ki naj bi imela z njim še neporavnane račune. V letih 2019 in 2020, ko je zasedal mesto ministra za pravosodje, je namreč odredil premestitev več njihovih najpomembnejših članov, tudi vodje skupine, v najstrožje varovane zapore.

Skupina ima okoli 30 tisoč članov, vpletena pa je bila tudi v odmevni umor paragvajskega tožilca, zadolženega za primere, povezane z organiziranim kriminalom, Marcela Peccija. Ubili so ga med medenim mesecem v letovišču v Kolumbiji. Pecci je preiskoval pranje denarja in korupcijo, ki je segala visoko proti političnemu vrhu.

S podobnim delom se je proslavil tudi Moro, nekdanji sodnik. Leta 2014 je prevzel vodenje primera, znanega kot "Operacija avtopralnica". Kar se je začelo kot preiskovanje pranja denarja, se je razvilo v največji korupcijski škandal, odkrili so zlorabe javnih sredstev in podkupovanje, v katero je bila vpletena vrsta pomembnih politikov. Preiskavo so vodili po vzoru italijanskih "Čistih rok", na veliko presenečenje Brazilcev, ki so vajeni, da podobni primeri ne dočakajo epiloga, pa je Moro odreagiral hitro in odločno. Odredil je dodatne preiskave, aretacije in zaslišanja osumljencev in zadevo pripeljal do sodišč in obsodb. Do konca leta 2017 je bilo a zaporne kazni obsojenih kar 175 oseb. Moro je postal obraz brazilskega boja proti korupciji in izjemno priljubljen med sodržavljani, hkrati pa osovražen v kriminalnih krogih.