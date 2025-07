Umoril brata in nečaka, nato sedel v lokal in počakal policiste

V Budvi se je zgodil dvojni umor, je potrdilo Ministrstvo za notranje zadeve Črne gore. Policija je osumljenca že prijela, o streljanju so bili obveščeni zjutraj. "Okoli 8. ure je dežurna služba Varnostnega oddelka Budva prejel prijavo, da je bilo na ulici Slovenska obala uporabljeno strelno orožje. Policisti so se takoj odšli na kraj dogodka in tam prijeli 65-letnega S. V. S. Pri njem so našli orožje ter ga aretirali," so sporočili.

Umor se je zgodil v bližini lokala na plaži, poroča net.hr. Tragediji naj bi botroval družinski spor glede prevoza potnikov z ladjico. Obe žrtvi, pa tudi strelec so se že leta ukvarjali s turističnimi prevozi.

Moški naj bi se včeraj z bratom sprl in rekel, da bo "s tem končal". Danes zjutraj je prišel do stojnice, kjer sta bila poleg brata še dva nečaka (sinova umrlega). Sumijo, da je nato potegnil pištolo in najprej ubil brata, nato še enega od nečakov, drugemu je uspelo pobegniti. 65-letnik je po navedbah črnogorskih medijev nato sedel v lokal in počakal na prihod policistov.