Umoril mamo bivšega dekleta in truplo skril v kovček. Po 11 letih deportiran

Indonezijske oblasti so v torek izpustile in deportirale Američana, ki je pred 12 leti na priljubljenem turističnem otoku umoril mamo svojega nekdanjega dekleta. Tommy Schaefer, ki je bil takrat star 21 let, se je na 62-letno Sheile von Wiese-Mack spravil med dopustom na Baliju.

Truplo hudo pretepene 62-letnice so oblasti leta 2014 našle v kovčki, ki je bil v prtljažniku taksija, parkiranega pri luksuznem letovišču St. Regis Bali. Dan po njenem odkritju so oblasti aretirale Schaeferja in nekaj tednov nosečo 18-letno Heather Mack.

Oba sta bila obsojena, Schaefer je bil zaradi naklepnega umora obsojen na 18 let zaporne kazni, njegovo nekdanje dekle pa zaradi pomoči pri umoru matere na 10 let zapora. Mackovo so v ZDA deportirali že leta 2021, po sedmih letih odslužene kazni, a je bila leta 2024 v Chicagu obsojena na še 26 let zapora.

Schaferja so indonezijske zaradi vzornega vedenja v zaporu izpustili v torek, po 11 letih zapora, ter ga deportirali v Združene države.