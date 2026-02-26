Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umoril mamo bivšega dekleta in truplo skril v kovček. Po 11 letih deportiran

Ubud, 26. 02. 2026 06.40 pred 45 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Heather Mack in Tommy Schaefer

Američan je bil zaradi umora mame svojega nekdanjega dekleta na Baliju obsojen na 18 let zaporne kazni. A indonezijske oblasti so ga zaradi vzornega vedenja v ječi na prostost izpustili sedem let prej ter ga deportirali v ZDA. Na zaporno kazen je bilo zaradi pomoči pri umoru obsojeno tudi njegovo nekdanje dekle, ki pa so jo v ZDA deportirali že leta 2021.

Indonezijske oblasti so v torek izpustile in deportirale Američana, ki je pred 12 leti na priljubljenem turističnem otoku umoril mamo svojega nekdanjega dekleta. Tommy Schaefer, ki je bil takrat star 21 let, se je na 62-letno Sheile von Wiese-Mack spravil med dopustom na Baliju. 

Truplo hudo pretepene 62-letnice so oblasti leta 2014 našle v kovčki, ki je bil v prtljažniku taksija, parkiranega pri luksuznem letovišču St. Regis Bali. Dan po njenem odkritju so oblasti aretirale Schaeferja in nekaj tednov nosečo 18-letno Heather Mack.

Oba sta bila obsojena, Schaefer je bil zaradi naklepnega umora obsojen na 18 let zaporne kazni, njegovo nekdanje dekle pa zaradi pomoči pri umoru matere na 10 let zapora. Mackovo so v ZDA deportirali že leta 2021, po sedmih letih odslužene kazni, a je bila leta 2024 v Chicagu obsojena na še 26 let zapora.

Schaferja so indonezijske zaradi vzornega vedenja v zaporu izpustili v torek, po 11 letih zapora, ter ga deportirali v Združene države.

bali umor zda Tommy Schaefer

Evropska komisija bo odgovorila na pobudo My Voice, My Choice

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Tourettov sindrom v središču pozornosti: incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Tveganje nove finančne krize narašča, opozarja tesnobni Dimon
Tveganje nove finančne krize narašča, opozarja tesnobni Dimon
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543