Umoril sprevodnika, nato pobegnil: ujele so ga kamere

36-letnega Marina Jelenića je italijanska policija aretirala v kraju Desenzano del Garda in ga identificirala s pomočjo prstnih odtisov, saj pri sebi ni imel osebnih dokumentov.

"Vem, da me iščete, vendar ne vem točno, zakaj," naj bi Hrvat dejal policistom.

34-letnega Alessandra Ambrosija, sprevodnika na mestnem vlaku, so našli mrtvega v ponedeljek zvečer na parkirišču ob železniški postaji v Bologni. Italijanski kriminalisti so v sklopu preiskave pregledali tudi nadzorne kamere na postaji in na ta način identificirali osumljenca.

Jelenić je nekaj minut sledil sprevodniku, ki se je odpravljal do svojega vozila, nato pa se mu je približal od zadaj, izvlekel nož in ga zabodel v predel trebuha, poročajo italijanski mediji. Po napadu se je osumljenec vkrcal na vlak za Milano. Ker se je med vožnjo agresivno vedel do drugih potnikov in osebja, so ga predčasno prisilno izkrcali, obravnavala pa ga je tudi policija. V tistem trenutku trupla sprevodnika iz Bologne še niso odkrili, zato so Hrvata izpustili na prostost.