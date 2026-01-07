Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Umoril sprevodnika, nato pobegnil: ujele so ga kamere

Bologna, 07. 01. 2026 15.39 pred 1 uro 2 min branja 11

Avtor:
M.S.
Aretirani Hrvat

Italijo je pretresel umor 34-letnega sprevodnika iz Bologne, ki so ga v ponedeljek našli mrtvega na parkirišču glavne železniške postaje. Po obsežni preiskavi so v mestu ob Gardskem jezeru prijeli glavnega osumljenca. Gre za 36-letnega hrvaškega državljana. Motiv za njegovo dejanje še ni znan.

36-letnega Marina Jelenića je italijanska policija aretirala v kraju Desenzano del Garda in ga identificirala s pomočjo prstnih odtisov, saj pri sebi ni imel osebnih dokumentov.

"Vem, da me iščete, vendar ne vem točno, zakaj," naj bi Hrvat dejal policistom.

34-letnega Alessandra Ambrosija, sprevodnika na mestnem vlaku, so našli mrtvega v ponedeljek zvečer na parkirišču ob železniški postaji v Bologni. Italijanski kriminalisti so v sklopu preiskave pregledali tudi nadzorne kamere na postaji in na ta način identificirali osumljenca.

Jelenić je nekaj minut sledil sprevodniku, ki se je odpravljal do svojega vozila, nato pa se mu je približal od zadaj, izvlekel nož in ga zabodel v predel trebuha, poročajo italijanski mediji. Po napadu se je osumljenec vkrcal na vlak za Milano. Ker se je med vožnjo agresivno vedel do drugih potnikov in osebja, so ga predčasno prisilno izkrcali, obravnavala pa ga je tudi policija. V tistem trenutku trupla sprevodnika iz Bologne še niso odkrili, zato so Hrvata izpustili na prostost.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jelenić, ki ni imel prijavljenega prebivališča v Italiji in naj bi bil brezdomec, je nato noč prespal v Milanu, zjutraj pa se je vkrcal na avtobus za Brescio.

Motiv za njegovo dejanje ostaja neznan. Svoje žrtve 36-letnik ni oropal, saj so ob truplu našli telefon in denarnico. Hrvata je sicer italijanska policija že večkrat obravnavala zaradi posedovanja nožev. Imel naj bi tudi duševne težave, redno pa naj bi se zadrževal na različnih železniških postajah na severu Italije. 

Primer je zdaj prevzelo tožilstvo v Bologni, ki Hrvata obtožuje umora.

Sindikati železniških delavcev v Emiliji-Romanji so v luči umora svojega kolega medtem danes pozvali k osemurni stavki zaradi nevarnosti, s katerimi se soočajo ob opravljanju svojega dela.

italija umor hrvat

Smrt Slovenke v Turčiji: na pomoč tudi Interpol, obdukcijo že opravili

Umrl agent Cie, ki je izdajal skrivnosti Sovjetski zvezi in Rusiji

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
07. 01. 2026 17.21
A mi vplačali trikratne počitnice na hrvaškem. V tem letu. Slaba odločitev. Nikoli ne veš.......
Odgovori
0 0
GhostWithAxe
07. 01. 2026 17.13
Taksni ljudje so bili vcasih zaprti po institucijah. Danes pa je treba imet zavedanje da je zeaven vas lahko na ulici norec. N kjudje imajo prakticno NULO varnostnega zavedanja. Ze v bibliji pise da so ljudje ovce in potrebujejo pastirja. In res je tako.
Odgovori
0 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
07. 01. 2026 17.02
O*fukan hrcek… 😳
Odgovori
+1
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
07. 01. 2026 17.02
O*ukan hrcek… 😳
Odgovori
0 0
asdfghjklč
07. 01. 2026 16.49
tujce, ki so nevarni, na državne stroške s prvim vlakom iz države! Če pa bi vstopil v državo, pa ga naklobasati po celem telesu.
Odgovori
+6
6 0
Prelepa Soča
07. 01. 2026 16.41
Saj so vsi napadalci moteni.
Odgovori
+7
7 0
vrtnar_1
07. 01. 2026 16.35
Hud posnetek, takoj sem vedel, da je on. 😂😂 Pa ja, ko se gre za umore, rope v tujini ime, priimek ko je v Sloveniji je pa slovenski državljan. 😡
Odgovori
+10
10 0
marjanovic.drazen
07. 01. 2026 16.35
Dejanje ni lepo ampak vsaj ga je zabodu od spredaj s pogledom v oci. Pogumno, pravi Hrvat
Odgovori
+1
5 4
Sandokkan
07. 01. 2026 17.04
Ne. Si nepismen. Ga je V trebuh a je bil za njim!! Tipični slovansko
Odgovori
+2
2 0
zmerni pesimist
07. 01. 2026 16.27
Ja ime in priimek pri nas pa nn
Odgovori
+7
7 0
Sirhakel7
07. 01. 2026 16.19
Mogoče je pa kondukterofob...
Odgovori
-5
0 5
bibaleze
Portal
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Koliko je zaslužil Domen Prevc?
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Zadnje slovo od ženske, ki je zaznamovala generacije
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
dominvrt
Portal
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
To je najbolj iskani recept leta 2025
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445