Umoril sprevodnika, nato pobegnil: ujele so ga kamere

36-letnega Marina Jelenića je italijanska policija aretirala v kraju Desenzano del Garda in ga identificirala s pomočjo prstnih odtisov, saj pri sebi ni imel osebnih dokumentov.
"Vem, da me iščete, vendar ne vem točno, zakaj," naj bi Hrvat dejal policistom.
34-letnega Alessandra Ambrosija, sprevodnika na mestnem vlaku, so našli mrtvega v ponedeljek zvečer na parkirišču ob železniški postaji v Bologni. Italijanski kriminalisti so v sklopu preiskave pregledali tudi nadzorne kamere na postaji in na ta način identificirali osumljenca.
Jelenić je nekaj minut sledil sprevodniku, ki se je odpravljal do svojega vozila, nato pa se mu je približal od zadaj, izvlekel nož in ga zabodel v predel trebuha, poročajo italijanski mediji. Po napadu se je osumljenec vkrcal na vlak za Milano. Ker se je med vožnjo agresivno vedel do drugih potnikov in osebja, so ga predčasno prisilno izkrcali, obravnavala pa ga je tudi policija. V tistem trenutku trupla sprevodnika iz Bologne še niso odkrili, zato so Hrvata izpustili na prostost.
Jelenić, ki ni imel prijavljenega prebivališča v Italiji in naj bi bil brezdomec, je nato noč prespal v Milanu, zjutraj pa se je vkrcal na avtobus za Brescio.
Motiv za njegovo dejanje ostaja neznan. Svoje žrtve 36-letnik ni oropal, saj so ob truplu našli telefon in denarnico. Hrvata je sicer italijanska policija že večkrat obravnavala zaradi posedovanja nožev. Imel naj bi tudi duševne težave, redno pa naj bi se zadrževal na različnih železniških postajah na severu Italije.
Primer je zdaj prevzelo tožilstvo v Bologni, ki Hrvata obtožuje umora.
Sindikati železniških delavcev v Emiliji-Romanji so v luči umora svojega kolega medtem danes pozvali k osemurni stavki zaradi nevarnosti, s katerimi se soočajo ob opravljanju svojega dela.
