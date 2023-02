Umorili županskega kandidata, dan pozneje je bil izvoljen

Občinske volitve so potekale med naraščajočim valom kriminala, saj nasilne združbe preprodajalcev mamil krepijo vpliv v tej južnoameriški državi, piše BBC. Menéndez ni bil edini politik, ki je bil umorjen v času priprav na volitve. Le dva tedna prej je bil ustreljen tudi kandidat za župana obalnega mesta Salinas Julio César Farachio .

V primeru umora Omarja Menéndeza, čigar napadalci so pobegnili z motorjem, do zdaj še niso aretirali nikogar. Pričakovati je, da bo umorjenega politika na županskem mestu, kamor so ga volivci postavili dan po smrti, zamenjal član njegove stranke.

Zavrnili spremembo ustave

Ekvadorski predsednik Guillermo Lasso je oba umora ostro obsodil. V nedeljo so volivci odločali tudi o spremembi ustave, eden od Lassovih predlogov je izročitev Ekvadorcev, ki so povezani z mednarodnim organiziranim kriminalom, v tujino, če jim v drugi državi grozi sojenje ali so bili že obsojeni v odsotnosti.

Ker so zapori v Ekvadorju prenatrpani zaradi nedavnega vala kriminala, nekateri uradniki trdijo, da bi bila izročitev obsojenih kriminalcev v strogo varovane zapore v ZDA varnejša in cenejša možnost za ekvadorski pravosodni sistem.