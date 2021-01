V Vodicah umorjen znan šibeniški poslovnež, v bližini še trojni umor

Nekaj ​​pred 13. uro se je v Vodicah zgodil umor. Kot je poročal portal Šibenik.in, je bil znani podjetnik iz okolice Šibenika z avtomatsko puško ubit v avtu pred trgovino v Vodicah. Šibeniško-kninska policijska uprava je potrdila, da so v vozilu ob cesti v Vodicah našli mrtvega moškega.

Nekoliko kasneje, ob 13.23, je policija od nujne medicinske pomoči prejela drugo poročilo o dogodku. V objektu na Južni magistrali v Šibeniku so našli tri mrtve osebe, dva moška in žensko. Prva poročila kažejo, da so osebe umrle nasilne smrti.

Na obeh lokacijah trenutno poteka preiskava, za zdaj še niso potrdili, če sta primera povezana. Na teren so poslali dodatne policijske sile, ki iščejo morebitnega storilca. Šibenik.in poroča še, da je bilo iskanje napadalca razširjeno na območje Splita in Zadra, a policija teh podatkov še ni potrdila.

Morilec naj bi najprej ubil tri ljudi na Ražinah, ki jih je povabil na sestanek na sedežu podjetja v stečaju, nato pa odšel v Vodice, kjer je pred trgovino Djelo ubil še lastnika maloprodajne verige, ki je sedel v avtomobilu, še poroča Šibenik.in.