Umorjena 12-letnica: 'Neskončno smo žalostni, šokirani in težko najdemo besede'

Številni prebivalci nemškega Freudenberga so se zbrali na spominski slovesnosti v evangeličanski cerkvi, da bi se poklonili 12-letni Luisi. "To se ne bi smelo zgoditi. Kaj se je zgodilo s človeštvom?" se je vprašala domačinka. V skupnosti vladajo žalost, bolečina in zmedenost, potem ko naj bi dekle umorili vrstnici, ki naj bi jo pred tem več tednov nadlegovali. Številni po tragediji zahtevajo spremembo zakonodaje.

icon-expand Nemčijo je pretresel umor 12-letne deklice. FOTO: AP

Na bogoslužju je bila prisotna tudi županja Nicole Reschke. "Kako naj se počutimo in razmišljamo o tem? Vendar pa sovraštvo in vznemirjenje od zunaj tu ne bosta naletela na plodna tla. Raje se poslušajmo in nikogar ne obsojajmo prezgodaj," je dejala po poročanju portala focus.de. Lokalna skupnost je sicer v šoku, odgovorov ni, čeprav si želijo, da bi lahko iz primera potegnili zaključke, ki bi preprečili podobne tragedije. Prihodnji teden spominsko slovesnost pripravljajo še v avditoriju srednje šole. Skupnost poskuša staršem omogočiti, da se od Luise poslovijo v družinskem krogu, zato bodo v avditoriju prenašali obred iz cerkve. "Ni besed za razumevanje nerazumljivega. Za nas se je svet ustavil," so ob tragediji dejali starši. Skupnost so tudi zaprosili za razumevanje, ker bi radi dekle v miru pospremili na njeno zadnjo pot. Da se bo to res zgodilo, naj bi poskrbela tudi policija.

Pravosodni minister Buschmann proti znižanju kazenske odgovornosti Luisino truplo so prejšnjo nedeljo našli v mlaki krvi v gozdu na območju blizu mesta Freudenberg v Severnem Porenju - Vestfaliji. Zabodena je bila več kot 30-krat. 12 in 13 let stari vrstnici sta nekaj dni po tem priznali, da sta deklico 11. marca zabodli do smrti. Storilki za svoje dejanje ne bosta nikoli kazensko odgovarjali, saj sta premladi. Meja kazenske odgovornosti je namreč v Nemčiji 14 let. Sistem se bo tako osredotočil na to, da jima pomaga pri težavah, ki jih imata in bi lahko bile krive za njuno kruto dejanje. A javnost je vse bolj prepričana, da to ni dovolj. Številni zahtevajo, da se zniža meja za kazensko odgovornost in v prihodnje takšne storilce ostro kaznuje. Toda nemški pravosodni minister Marco Buschmann (FDP) je izrazil zaskrbljenost nad idejami, da bi zaradi primera spreminjali zakonodajo."Tako resni zločini ne morejo ostati neopaženi. A vsako razpravo o prilagoditvah kazenskega prava je treba voditi hladne glave. Otrok, mlajših od 14 let, se ne preganja," je dejal za Bild am Sonntag. "Naš pravni sistem pa že ima sredstva za odziv na resna nasilna dejanja otrok, mlajših od 14 let," je dejal in omenil zaprto nastanitev v domovih ali na psihiatričnih oddelkih. Po besedah Buschmanna znanstvene ugotovitve kažejo, da otroci potrebujejo drugačno obravnavo kot mladostniki ali odrasli. Günter Krings, predstavnik za pravno politiko poslanske skupine CDU/CSU, pa meni, da to ni dovolj. Za BamS je povedal: "Tudi 12- in 13-letniki vedo, da ni dovoljeno ubijati. Zato moramo imeti razpravo o znižanju starosti za kazensko odgovornost." Krings je pozval zvezne države, naj zagotovijo več prostorov, v katere bi lahko na podlagi sodne odredbe namestili otroke in mladostnike kriminalce. To je danes dovoljeno le, če predstavljajo nevarnost zase ali za druge, povzema focus.de.