V Vodicah umorjena stečajna upraviteljica, njen mož in dva podjetnika

Policija je takoj odšla na ulice Šibenika v iskanju osumljenca umora, ki je pobegnil s svojim terencem. Pri iskanju so sodelovale vse veje policije, vključno s splitskimi specialci in pomorsko policijo.

Med umorjeno trojico je bila stečajna upraviteljica in mestna svetnica HDZ, njen mož, direktor podjetja Sabirač in eden upnikov propadle pekarne, poroča Index.hr.

Kot smo že poročali je Šibenik včeraj okoli 13. ure pretresla novica, da so v Vodicah v avtomobilu našli truplo znanega podjetnika, direktorja trgovske verige Djelo. Kmalu je postalo znano, da ni bil edina žrtev. V stavbi nekdanje pekarne Matkol na Južni magistrali v Šibeniku so našli še tri trupla.

Okoli 19. ure so v bližini Vodic našli še truplo morilca. Po neuradnih informacijah naj bi storil samomor. "Oseba, za katero sumimo, da je storilec, je bila najdena mrtva ob avtomobilu, ki smo ga iskali," je za HRT potrdil predstavnik hrvaške policije Šime Pavič. Policija še ni potrdila identitet žrtev ali morilca, sporočila je le, da niso zločinci in da so bili vsi v poslovnem razmerju.

Preiskava je trajala vso noč, po zaključku pa bo policija objavila več informacij o celotnem primeru.

Za zdaj se domneva, da je razlog za štirikratni umor propad pekarne, ki jo je lastnik gradil vse življenje. Pekarna Matkol je morala v stečaj zaradi več kot štiri mesecev neprekinjene blokade in 831 tisoč kun (okoli 109 tisoč evrov) dolga.

Zgodbo potrjujejo tudi govorice z mestnih hodnikov, po katerih je morilec za propad podjetja očital direktorja trgovske verige Djelo, tri dni pred umorom pa naj bi vdrl tudi v upniški zbor, ker se ni strinjal s predlagano prodajo nepremičnine s strani stečajne upraviteljice. Menil je, da je ponujena cena prenizka.