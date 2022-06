Umorjenega novinarja bodo pokopali v nedeljo

Trupli britanskega novinarja Phillipsa in brazilskega strokovnjaka Pereire so predali njunima družinama v Braziliji. Moška so ubili v Amazoniji v začetku meseca, ko sta se vračala z odprave v dolini Javari. V četrtek se je četrti osumljenec predal policiji v Sao Paulu.

Družini pokojnega britanskega novinarja Doma Phillipsa in brazilskega strokovnjaka za avtohtono prebivalstvo Bruna Pereire načrtujeta pogreba, ki bosta danes in v nedeljo. Brazilski mediji poročajo, da se bodo od Pereire poslovili danes v mestu Recife. Phillipsova družina pa se bo od pokojnega poslovila blizu Ria de Janeira v nedeljo - natanko štiri tedne odkar so ga nazadnje videli živega. Alessandra Sampaio, Phillipsova vdova, je objavila fotografijo, na kateri drži njegov poročni prstan, ki naj bi ga policija našla poleg njegovega trupla.

icon-expand Doma Phillipsa bodo pokopali v nedeljo. FOTO: AP

Spomnimo, četrti moški, ki so ga aretirali v zvezi s smrtjo, Gabriel Dantas, je povedal podrobnosti o tem, kako sta umrla. Glede na njegove izjave, ki so jih objavili lokalni mediji, je policistom povedal, da je vozil čoln, ki je lovil moška, a je zatrdil, da ni vedel nobenih podrobnosti o potovanju ali njegovem namenu. Ukaze naj bi mu dajal drugi osumljenec, Amarildo da Costa Oliveira, ki naj bi nato s puško ustrelil Phillipsa in Pereiro. Dantas je nato, s pomočjo drugih, pomagal pri transportu trupel. Prvi moški, ki so ga aretirali po izginotju para, Oliviera, naj bi policistom povedal, kako sta moška umrla, potem pa jih odpeljal na lokacijo, kjer sta bila pokopana. Aretirali so tudi njegovega brata Oseneya da Costa de Oliveira, ki pa zanika kakršno koli vpletenost. Prejšnji teden so aretirali še enega osumljenca, Jefersona da Silva Limo. Poleg omenjenih štirih moških, ki so v priporu, je policija identificirala še pet oseb, ki naj bi pomagale pri skrivanju trupel.