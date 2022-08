V velikem požaru blizu Dubrovnika umrl 42-letni gasilec

Goran Komlenac je bil poklicni gasilec 21 let in dva meseca, še pred tem pa se je z požari boril kot član prostovoljno gasilsko društvo Orašac.

Komlenac naj bi bil tega usodnega dne po poročanju hrvaškega Telegrafa v skupini gasilcev, ki so jo v nekem trenutku obkrožili ognjeni zublji. Ko so opazili, da se jim ogenj hitro bliža, so ukazali umik. Okoliščine, v katerih je umrl, še niso znane, okoli 60 gasilcev z dubrovniškega območja pa se je ob pomoči kar štirih gasilcev skoraj vso nedeljo z nadčloveškimi napori borilo z ognjeno stihijo, ki je dosegla prve hiše v kraju Ljubač, in grozila, da se bo razširila proti Orašcu in Zatonu. Ponoči so požar, ki so ga gasili, obvladali, še vedno pa dežurajo in sanirajo prostor, poročajo hrvaški mediji.