Umrl 72-letni zulujski kralj

Kralj največjega južnoafriškega plemena Zulu Goodwill Zwelithini je umrl po več tednih zdravljenja v bolnišnici. Star je bil 72 let, v bolnišnici pa je bil zaradi zapletov pri sladkorni bolezni. Za zdaj še ni znano, kateri od njegovih 28 otrok bo prestolonaslednik.

Zulujski kralj Goodwill Zwelithini je bil vodja največje etnične skupine Zulu v Južni Afriki in vpliven plemenski poglavar. V moderni Južni Afriki sicer ni imel uradne funkcije, a je vseeno imel pomembno obredno in duhovno vlogo za pleme Zulu, ki šteje 11 milijonov ljudi in predstavlja približno 18 odstotkov južnoafriške populacije.

icon-expand Zulujski kralj Goodwill Zwelithini FOTO: Profimedia

Govorice o njegovi smrti so se sicer začele pojavljati že konec februarja, ko so ga zaradi povišane ravni sladkorja v krvi sprejeli v bolnišnico, a so njegovi predstavniki sporočili, da je na zdravljenju. A po več tednih zdravljenja v bolnišnici so danes sporočili, da je 72-letni kralj umrl. "Tragično se je njegovemu veličanstvu med bivanjem v bolnišnici stanje poslabšalo in posledično je umrl v zgodnjih urah današnjega dne," so v izjavi za javnost sporočili iz njegove palače. Za prestolonaslednika je bil imenovan že leta 1968, ko je bil star komaj 20 let. A prestol je zaradi groženj s smrtjo zasedel šele leta 1971, med politiko rasnega razlikovanja, tri leta po smrti svojega očeta. Plemenu je vladal kar 50 let in je bil velik zagovornik ohranjanja njihove kulturne identitete.

icon-expand Goodwill Zwelithini je bil eden najbolj znanih afriških kraljev. FOTO: AP