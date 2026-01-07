Umrl agent Cie, ki je izdajal skrivnosti Sovjetski zvezi in Rusiji

Aldrich Ames je 31 let delal za ameriško obveščevalno agencijo Cio. Med letoma 1985 in 1993 je Sovjetski zvezi, kasneje pa tudi Rusiji, prodajal informacije v zameno za več kot 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov).

Kot poroča Euronews, sta z ženo Mario v tistem času živela razkošno življenje v Moskvi. Hranila sta gotovino na švicarskih bančnih računih, se vozila v Jaguarju in letno porabila 50.000 dolarjev (okoli 42.700 evrov) za kreditne kartice. Zaradi velike porabe, ki ni bila skladna z njegovo uradno plačo, je vzbudil sum, razkrinkali pa so ga leta 1994.

Ames je glede na obtožnico ogrozil več kot 100 tajnih operacij in razkril identiteto več kot 30 agentov, ki so vohunili za Cio, kar je privedlo do smrti najmanj 10 obveščevalnih agentov, od katerih jih je Moskva osem usmrtila.

Njegovo sodelovanje s Sovjetsko zvezo se je začelo leta 1985, ko je KGB izdal imena nekaj vohunov, ki so na skrivaj delali za Američane. Kot je pojasnil, je to storil, ker je potreboval denar za poplačilo dolgov. V nadaljevanju je nato identificiral praktično vse vohune Cie v Sovjetski zvezi, za kar je bil dobro nagrajen.