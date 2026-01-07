Naslovnica
Umrl agent Cie, ki je izdajal skrivnosti Sovjetski zvezi in Rusiji

Washington, 07. 01. 2026 12.23 pred 17 minutami 3 min branja 0

Avtor:
M.S.
Aldrich Ames

V zaporu v Marylandu je umrl nekdanji uslužbenec ameriške obveščevalne agencije Cie. Aldrich Ames je več let na skrivaj delal za Sovjetsko zvezo, kasneje pa tudi za Rusijo, in jim izdajal imena dvojnih agentov, ki so vohunili za Cio. Kot je Ames pojasnil po prijetju, je za Moskvo delal, ker je potreboval denar.

Aldrich Ames je 31 let delal za ameriško obveščevalno agencijo Cio. Med letoma 1985 in 1993 je Sovjetski zvezi, kasneje pa tudi Rusiji, prodajal informacije v zameno za več kot 2,5 milijona dolarjev (2,1 milijona evrov).

Kot poroča Euronews, sta z ženo Mario v tistem času živela razkošno življenje v Moskvi. Hranila sta gotovino na švicarskih bančnih računih, se vozila v Jaguarju in letno porabila 50.000 dolarjev (okoli 42.700 evrov) za kreditne kartice. Zaradi velike porabe, ki ni bila skladna z njegovo uradno plačo, je vzbudil sum, razkrinkali pa so ga leta 1994.

Ames je glede na obtožnico ogrozil več kot 100 tajnih operacij in razkril identiteto več kot 30 agentov, ki so vohunili za Cio, kar je privedlo do smrti najmanj 10 obveščevalnih agentov, od katerih jih je Moskva osem usmrtila.

Njegovo sodelovanje s Sovjetsko zvezo se je začelo leta 1985, ko je KGB izdal imena nekaj vohunov, ki so na skrivaj delali za Američane. Kot je pojasnil, je to storil, ker je potreboval denar za poplačilo dolgov. V nadaljevanju je nato identificiral praktično vse vohune Cie v Sovjetski zvezi, za kar je bil dobro nagrajen.

Alkoholizem in težave v zakonu

Amesova kariera pri Cii se je začela leta 1962, službo pa mu je uredil njegov oče, prav tako uslužbenec Cie. Leta 1969 se je Ames poročil s sodelavko, nato pa so ga poslali v Turčijo, da bi rekrutiral tuje agente. Tri leta pozneje se je vrnil v ZDA, takrat pa so se začele njegove težave z alkoholom, kar je privedlo do propada njegovega prvega zakona.

Kljub številnim varnostnim zdrsom, vključno s tem, da je na podzemni železnici pozabil aktovko, polno tajnih podatkov, so Amesa leta 1981 napotili v Ciudad de Mexico. Tam je spoznal svojo drugo ženo, uslužbenko na veleposlaništvu Kolumbije in sodelavko Cie. Dve leti kasneje se je Ames vrnil v ZDA in postal vodja sovjetskega protiobveščevalnega oddelka Cie.

Aldrich Ames in njegova žena Maria del Rosario
FOTO: AP

Njegova kariera je bila v vzponu, a so na drugi strani naraščali njegovi dolgovi, zato se je odločil za izdajo ZDA. "Šlo je za denar in mislim, da ni nikoli zares poskušal kogarkoli prepričati, da gre za kaj več kot to," je leta 2015 za oddajo BBC Witness History povedal agent FBI Leslie G. Wiser, ki je bil vključen v preiskavo, ki je privedla do Amesove aretacije.

Ames je sodeloval z oblastmi v zameno za sporazum o priznanju krivde, ki je njegovi ženi, ki je priznala, da je vedela za denar in moževa srečanja z Rusi in Sovjeti, zagotovil milejšo kazen.

Takratni direktor Cie, R. James Woolsey, je Amesa opisal kot "zlobnega izdajalca svoje države".

Ames, ki je prestajal dosmrtno zaporno kazen brez možnosti pogojnega izpusta, je umrl v ponedeljek v zaporu v Marylandu. Star je bil 84 let.

Aldrich Ames cia

Obsežen izpad elektrike v Berlinu preiskujejo kot teroristično dejanje

07. 01. 2026 12.42
Tako kot si narediš tako imaš
Odgovori
0 0
bibaleze
