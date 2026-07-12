Umrl ameriški senator Lindsey Graham

"V soboto zvečer je po kratki, nenadni bolezni umrl senator Graham. Njegova družina se zahvaljuje za molitve v tem trenutku in prosi za spoštovanje zasebnosti v tem zelo težkem času," je sporočil njegov urad.

"Senator Lindsey Graham, eden največjih ljudi in senatorjev, ki sem jih poznal, je mrtev. Vedno je delal in bil je pravi ameriški patriot. Lindseyja bomo pogrešali!!! PODROBNOSTI SLEDIJO. Tako žalostno," je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Graham je bil v predstavniški dom prvič izvoljen leta 1994, v senat pa leta 2002. Pred vstopom v politiko je bil vojaški odvetnik, še kot kongresnik je bil vojaški rezervist. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati za senatni sedež.