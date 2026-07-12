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Umrl ameriški senator Lindsey Graham

Washington, 12. 07. 2026 09.20 pred 18 minutami 2 min branja 18

Avtor:
Ne.M. STA
Ameriški senator Lindsey Graham

V starosti 71 let je v soboto po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham, poročajo tuje tiskovne agencije. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev.

"V soboto zvečer je po kratki, nenadni bolezni umrl senator Graham. Njegova družina se zahvaljuje za molitve v tem trenutku in prosi za spoštovanje zasebnosti v tem zelo težkem času," je sporočil njegov urad.

"Senator Lindsey Graham, eden največjih ljudi in senatorjev, ki sem jih poznal, je mrtev. Vedno je delal in bil je pravi ameriški patriot. Lindseyja bomo pogrešali!!! PODROBNOSTI SLEDIJO. Tako žalostno," je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Graham je bil v predstavniški dom prvič izvoljen leta 1994, v senat pa leta 2002. Pred vstopom v politiko je bil vojaški odvetnik, še kot kongresnik je bil vojaški rezervist. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati za senatni sedež.

Lindsey Graham in Bob Menendez na obisku v Sloveniji
Lindsey Graham in Bob Menendez na obisku v Sloveniji
FOTO: Damijan Žibert

Senator iz Južne Karoline je bil sprva Trumpov kritik, nato je postal njegov zaveznik, čeprav sta se pri nekaterih vprašanjih, zlasti v zunanji politiki občasno razhajala. Graham je bil znan kot jastreb na področju obrambne in zunanje politike ZDA.

Za BBC je leta 2023 dejal: "Obstaja temna stran Donalda Trumpa (...) in bil je zelo dober predsednik. Ampak z njim sem, ker sem videl, kaj je naredil." Pri tem je omenil Trumpovo ukrepanje na južni meji, smrt iranskega generala Kasema Solejmanija ter imenovanje konservativnih sodnikov.

Vodil je tudi senatni proračunski odbor.

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Graham se je tik pred smrtjo vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Bil je odločen podpornik Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo.

Prav tako je bil odločen podpornik Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes zapisal, da so izgubili enega najboljših prijateljev.

Da bi imel pred smrtjo kakšne zdravstvene težave, ni bilo znano. 71 let je dopolnil prejšnji četrtek, za danes pa je imel načrtovan televizijski intervju.

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KOMENTARJI18

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
12. 07. 2026 10.42
Glede na vse, kar je naredil za Izrael, bi morali v Izraelu prirediti žalovanja.
Odgovori
0 0
Zdenko Krajnc
12. 07. 2026 10.41
Se pravi da je pobralo enega od "vojnih jastrebev" in da bo svet boljši: 1. Irak (2003) Graham je podpiral ameriško invazijo na Irak leta 2003 in trdil, da je odstranitev Sadama Huseina nujna zaradi varnosti ZDA. Kasneje je podprl tudi nadaljevanje ameriške vojaške prisotnosti v Iraku. 2. Afganistan Podpiral je dolgoletno ameriško vojaško operacijo v Afganistanu in nasprotoval hitremu umiku ameriških sil. 3. Sirija Zavzemal se je za bolj neposredno ameriško posredovanje proti režimu Bašarja al Asada in Islamski državi. Kritiziral je odločitve o zmanjševanju ameriške vojaške prisotnosti. 4. Iran Zagovarjal je zelo trd pristop do Irana in večkrat opozarjal, da mora biti vojaška možnost na mizi. 5. Ukrajina Bil je eden glasnejših zagovornikov velike ameriške vojaške pomoči Ukrajini po ruski invaziji. 6. Izrael in Gaza Močno je podpiral Izrael in njegovo vojaško politiko. Zaradi nekaterih izjav o vojni v Gazi so ga kritiki obtoževali, da podpira dejanja, ki bi lahko pomenila kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Njegovi podporniki pa trdijo, da je zagovarjal pravico zaveznikov do samoobrambe. Povzetek: Lindsey Graham je bil eden bolj izrazitih zagovornikov uporabe ameriške vojaške moči in zato ga mnogi označujejo kot "vojnega jastreba". Vendar je razlika med politično podporo vojaškim operacijam in pravno odgovornostjo za vojne zločine - slednja mu ni bila dokazana.
Odgovori
0 0
Žilefinska
12. 07. 2026 10.27
Hahahah lepse novice pa ze dolgo nisem prebral
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+6
8 2
Delboy Trotter
12. 07. 2026 10.20
No evo, vsaj ena dobra novica ta vikend.
Odgovori
+7
10 3
Kimberley Echo
12. 07. 2026 10.12
Graham je bil kontroverzna osebnost prav zaradi močnih vezi z vojno industrijo in s tem korupcijo ter velik in skrajno pokvarjen vojni hujskač. Tudi sam je večkrat priznal, da dobiva največ ogromnih nakazil denarja iz krogov vojne industrije Lockheed Martin in Raytheon. Najbrž pa bodo na pol droga zastave v UA in Izraelu. Bil je potujoče zlo na 2 nogah.
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+7
10 3
marre
12. 07. 2026 10.05
Ko bi kako podobno vest prebrali še iz Kremlja, bi bil svet mnogo lepši--
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-4
6 10
pravica1
12. 07. 2026 10.11
Vrsta je dolga, Matilda pa utrujena…
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+2
6 4
pravica1
12. 07. 2026 10.02
Poosebljeno zlo, na obrazu mu je pisalo.
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+11
13 2
YouRangMyLord
12. 07. 2026 09.54
Karma med Trumpovimi prijateljčki. Kje pa je senator Kentuckija McConnell, ko so ga junija odpelali po srčnem zastoju, sedaj pa o njem ne duha ne sluha?
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+11
13 2
Pujček
12. 07. 2026 09.52
Vojni hujskač, plačanec. Svet je takoj malo lepši.
Odgovori
+18
21 3
heroj2000
12. 07. 2026 09.50
In?
Odgovori
+3
4 1
an2000
12. 07. 2026 09.50
In zakaj je to na naslovni strani?
Odgovori
+6
8 2
Gram
12. 07. 2026 09.49
Velik ljubitelj vojn na tujih tleh. Zlobnež.
Odgovori
+14
17 3
daiči
12. 07. 2026 09.47
nism vedu de je Lindsey tud mosko ime
Odgovori
+6
7 1
Crazy_Horse
12. 07. 2026 09.42
odšel velik sovražnik rusije
Odgovori
+11
16 5
Mlecna cesta
12. 07. 2026 09.36
A ga je zelenc zastrupil...
Odgovori
+6
12 6
borjac
12. 07. 2026 09.28
okno ......
Odgovori
+2
5 3
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