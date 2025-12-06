Umrl je arhitekt Frank Gehry

Kot Frank Owen Goldberg se je rodil leta 1929 v judovski družini v Torontu, ki se je konec 40. let preselila v ZDA. Kasneje se je preimenoval v Gehryja, da mu antisemitizem ne bi preprečil kariere.
Frank Gehry je študiral arhitekturo na Univerzi Južne Kalifornije v Los Angelesu, kjer je diplomiral leta 1954. Kasneje je nadaljeval študij urbanizma na Univerzi Harvard, vendar ga ni zaključil.
V 70. in 80. letih je bil na vrhuncu svoje ustvarjalne kariere ter v Kaliforniji ustvaril vrsto najbolj drznih arhitektur, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Za njegov slog so značilne nepravilne oblike, kovinske fasade, ki lahko delujejo kot zmečkanine.
Leta 1989 je prejel Pritzkerjevo nagrado, najvišje priznanje v arhitekturi. Še desetletje je minilo, da je zaživel nemara njegov najbolj znani projekt, Guggenheimov muzej v Bilbau, ki mu je prinesel mednarodno priznanje in slavo. Muzej si je zamislil kot dinamično strukturo, oblečeno v titanove plošče, steklo in apnenec, ki simbolizira prehod mesta iz industrijske preteklosti v sodobno kulturno središče.
Muzej je poskrbel za fenomen, ki so ga poimenovali efekt Bilbao. V prej neprivlačno industrijsko baskovsko mesto je privabil obiskovalce z vsega sveta. Gehryjeva stavba je dokaz, kako lahko arhitektura preoblikuje kraj.
Med njegove mojstrovine sodijo tudi Banka DZ v Berlinu, oblikoval je paviljon Jay Pritzker v parku Millennium v Chicagu in most BP, ki povezuje par Millennium in park Maggie Daley. Tu sta še Beekmanov stolp v New Yorku in muzej ter kulturni center v Parizu Fundacija Louis Vuitton.
Poučeval je tudi na univerzah Yale in Columbia.
