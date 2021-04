Umrl Bernie Madoff, arhitekt največje ponzijeve sheme v zgodovini

Madoff je umrl naravne smrti v zveznem zdravstvenem centru Butner v ameriški Severni Karolini, so viri potrdili za AP. Star je bil 82 let.

Madoff, ki je nekdaj v javnosti užival ugled uspešnega poslovneža, je v letih 1991 in 2008 svoje vlagatelje ogoljufal za kar 64,9 milijarde ameriških dolarjev oziroma slabih 55 milijard evrov. S tem pa izpeljal največjo finančno goljufijo, ki je temeljila na piramidni oziroma ponzijevi shemi.

Z ugledom uspešnega poslovneža je privabil na tisoče vlagateljev, vse od ameriških upokojencev do hollywoodskih zvezdnikov, kot sta režiser Steven Spielbergin igralec Kevin Bacon. A njegova piramidna shema se je začela podirati ob finančni krizi leta 2008. Številni Američani so ostali brez prihrankov, z goljufijo je uničil tudi dobrodelne organizacije in fundacije, navaja AP. Postal je tako osovražen, da je moral na poti na sodišče nositi neprebojni jopič. Leta 2009 je bil obsojen na 150 let zapora, krivdo je priznal. Njegove premoženje pa je bilo po obsodilni sodbi zaplenjeno in prodano na dražbi.

Lani so njegovi odvetniki zaprosili za predčasno izpustitev iz zapora, saj naj bi bil Madoff neozdravljivo bolan. Prošnja je bila zavrnjena.