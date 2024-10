Umrl direktor največje hrvaške bolnišnice: padel s protipožarnih stopnic?

Direktor zagrebškega kliničnega centra Ante Ćorušić je po poročanju hrvaškega časnika Večernji list padel s protipožarnih stopnic upravne zgradbe KBC Zagreb, po katerih si po besedah ene od zdravnic številni zaposleni krajšajo pot do bližnje trgovine z živili. Ćorušić naj bi padel s sedmih ali osmih metrov višine, pri tem pa udaril z glavo ob tla in na kraju nesreče umrl. Kolegi zdravniki so ga poskušali oživljati, a so bili ri tem neuspešni.

Sožalje svojcem so že izrekli hrvaški premier Andrej Plenković in zdravstveni minister Vili Beroš ter v Hrvaški zdravniški zbornici (HLK). "Z veliko žalostjo sem sprejel novico o nenadni smrti Anteja Ćorušića, uglednega zdravnika in profesorja. Bil je velik človek in prijatelj," je dejal Plenković in ob tem poudaril, da je Ćorušić dal velik prispevek k hrvaškemu zdravstvenemu sistemu.

Iz HLK pa so sporočili, da je Ćorušić kot dolgoletni direktor največje hrvaške bolnišnice, univerzitetni profesor, specialist ginekologije in porodništva ter predsednik hrvaškega združenja za ginekologijo in porodništvo pustil pomemben pečat v hrvaškem zdravstvu ter da njegov nenadni odhod pomeni izgubo za zdravniško srenjo.

Kdo je bil Ante Ćorušić?

Po pisanju hrvaških medijev je bilo leta 2016 načrtovano, da bo Ćorušić postal minister za zdravje v vladi tedanjega premierja Tihomirja Oreškovića, a je stranka Most dala veto na njegovo imenovanje, Ćorušić pa je nato postal direktor KBC Zagreb. Pred tem je vodil odbor stranke HDZ za zdravstvo. V preteklosti je bil večkrat v središču pozornosti zaradi svojih spornih izjav in različnih incidentov.

Net.hr poroča, da je bil Ćorušić je bil po poklicu ginekolog in eden najvplivnejših ljudi v hrvaškem zdravstvu, povezujejo pa ga s številnimi aferami. Med gostovanjem v eni od oddaj na Hrvaškem je na primer razkril priimek in zdravstveno zgodovino pacientke, ki ji je leta 2014 po pomoti odstranil jajčnik.

A več incidentov se je zgodilo še pred tem, ko je pred družinskimi člani vzel pištolo in zagrozil, da se bo poškodoval, tri leta kasneje pa je pištolo tudi dejansko sprožil, a poškodovan ni bil nihče. V obeh primerih so ga pridržali ter odpeljali v psihiatrično blnišnico Vrapče. Ćorušić sicer zaradi omenjenih dogodkov nikoli ni bil kaznovan, v javnosti pa je vse zanikal.

Veljal je za enega najpomembnejših ljudi, prek katerih katoliška cerkev vpliva na zdravstvo. Prek njega naj bi se namreč Cerkev borila proti splavu in oploditvi z medicinsko pomočjo.