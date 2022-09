Umrl direktor ruskega Lukoila, padel naj bi skozi okno bolnišnice v Moskvi

Največji ruski zasebni proizvajalec nafte Lukoil je eno redkih ruskih podjetij, ki odkrito kritizira invazijo na Ukrajino. Marca je odbor podjetja pozval k "čimprejšnji prekinitvi oboroženega spopada" in izrazil sožalje žrtvam "te tragedije". "Močno podpiramo trajno prekinitev ognja in reševanje problemov z resnimi pogajanji in diplomacijo," so zapisali.

Mediji pa zdaj poročajo, da je 67-letni direktor Lukoila Ravil Maganov umrl po "padcu" skozi okno bolnišnice v Moskvi, v kateri se je zdravil. BBC povzema ruske medije, ki so jim viri povedali, da je ruski poslovnež umrl zaradi poškodb.

Je sicer zadnji med številnimi uglednimi poslovneži, ki je umrl v skrivnostnih okoliščinah. Maja naj bi v nenavadnih okoliščinah umrl tudi nekdanji višji menedžer Lukoila Alexander Subbotin.

Ravil Maganov je pred dvema letoma prevzel mesto predsednika uprave Lukoila. Za zasebno naftno družbo je začel delati leta 1993. Bil je tesen sodelavec enega od ustanoviteljev podjetja Vagita Alekperova. Nekdanji namestnik sovjetskega ministra za nafto je aprila odstopil s položaja predsednika Lukoila, teden dni po tem, ko je Velika Britanija v sklopu sankcij zamrznila njegovo premoženje in mu prepovedala potovanja.