Umrl domnevno najstarejši človek, ki je kadarkoli živel

Dvom se poraja predvsem zato, ker gre za poročni list, ki je bil izdan leta 1917, na katerem je zapisan ta datum rojstva. V tistem času sicer ni bila stalna praksa, da so rojstvo otroka registrirali že kmalu po rojstvu, pač pa so to velikokrat naredili šele veliko pozneje. Njegova družina zatrjuje, da je moški zagotovo bil star krepko čez 100 let. To naj bi potrjevalo tudi pričevanje 98-letne lokalne prebivalke, ki se Joséja Paulina spominja še iz otroštva, on pa je bil starejši od nje. "Zagotovo je bil star čez 100 let, vsaj 110," je za G1 dejala njegova vnukinja Eliane Ferreira.

"Glede na zapise se je poročil pri 22 letih. To torej pomeni, da se je dejansko rodil pred letom 1900. V tistem času so se moški zelo redko poročali pri 17 letih," je dejal Willyan Jose Rodrigues de Souza, pravni svetovalec urada Cartorio Silva. Če torej datum rojstva drži, je umrl natanko teden dni pred svojim 128. rojstnim dnevom.

Družina je pri lokalnem uradu preverjala dokumente po tem, ko so na papirjih, ki jih je imel sam, ugotovili odstopanja. "Tukaj na podeželju so ljudi običajno registrirali, ko so bili starejši. Obstaja nekaj primerov z napačno dokumentacijo. Vendar ti dokumenti kažejo nižjo starost od tistih, ki jih je imel on," je pojasnila Gomesova vnukinja. Kot je dodala, še čakajo, da vidijo, kaj bo pisalo v mrliškem listu.

Preživel dve vojni in tri pandemije

Če bo njegova starost potrjena, bi to pomenilo, da se bo Brazilec v zgodovino zapisal kot oseba, ki je dočakala najvišjo starost. In če se je res rodil leta 1895, je bil 19 let star, ko so izumili telefon. V njegovem življenju se je zvrstilo 23 različnih ameriških predsednikov, preživel je obe svetovni vojni in tri globalne pandemije.

Recept za dolgoživost na podlagi njegovega življenja pa bi lahko povzeli kot: mirno in zdravo življenje na podeželju. Živel je na ruralnem delu občine Pedra Bonita, v vasici Córrego do Café. Ukvarjal se je z živalmi, med drugim je vzgajal prašiče in kokoši. Bil je zelo skromen in živel je zelo preprosto življenje. Ni maral industrijskih izdelkov, uporabljal je le naravne izdelke, ki jih je našel na podeželju.

Konje je jahal še v pozni starosti, z ježo je prenehal šele pred štirimi leti. Pred mesecem dni je obležal zaradi zdravstvenih težav, umrl pa je zaradi odpovedi več organov, kar je posledica visoke starosti.