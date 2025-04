Med smučanjem se je smrtno ponesrečil vodja podjetja Lego

Podjetje Kirkbi, katerega podpredsednik upravnega odbora je bil Halbye in ki ima v lasti podjetje Lego, je v izjavi sporočilo, da so Halbyeja takoj po nesreči na smučišču prepeljali v bolnišnico, vendar je kmalu zatem zaradi notranjih krvavitev umrl. Ponesrečil se je v soboto v švicarski regiji Verbier, potem ko naj bi med smuko izgubil ravnotežje in padel.