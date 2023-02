Umrl eden od 12 dečkov, ki so jih leta 2018 rešili iz tajske jame

Zgodbo s srečnim koncem o čudežni rešitvi tajskih dečkov je zasenčila tragedija. V Veliki Britaniji je umrl 17-letni Duangpetch Promthep, eden od 12 nogometašev, ki so jih leta 2018 rešili iz jame, v kateri so bili s trenerjem ujeti več kot dva tedna. Britanska policija je sporočila, da njegove smrti ne obravnava kot sumljivo, tajski mediji pa poročajo, da je šlo za nesrečo, v kateri je utrpel poškodbe glave.

17-letnega Duangpetcha Promthepa, ki se je konec lanskega leta vpisal na nogometno akademijo v Veliki Britaniji, so v nedeljo našli nezavestnega v študentskem domu v okrožju Leicestershire in ga z reševalnim vozilom prepeljali v Splošno bolnišnico Kettering, kjer je v torek umrl, je po poročanju BBC povedal tiskovni predstavnik reševalne službe East Midlands. Policija je sporočila, da njegove smrti ne obravnava kot sumljivo. Tajski mediji poročajo, da je umrl pri padcu, v katerem je utrpel poškodbe glave.

icon-expand Duangpetch Promthep je leta 2018 ujet v jami dopolnil 13 let. Zdaj je umrl, star komaj 17 let. FOTO: AP

Promthep je bil kapetan tajske fantovske nogometne ekipe, ki je bila leta 2018 več kot dva tedna ujeta v jami v severni provinci Čang Raj. Opisovali so ga kot velikega motivatorja ostalih dečkov in zelo cenjenega člana ekipe. Zanj se je zanimalo več profesionalnih tajskih nogometnih klubov. Njegov nasmejani obraz, ki ga je ujela svetloba bakle potapljača, potem ko so dečke našli, je bil ena najbolj ikoničnih fotografij reševanja.

Avgusta lani so se soigralci razveselili, ko je Promthep, z vzdevkom Dom, na Instagramu sporočil, da je prejel štipendijo za nogometno akademijo Brooke House College Football Academy v Market Harboroughu. "Danes so se mi uresničile sanje," je zapisal. Samo šest mesecev kasneje ti isti fantje žalujejo za svojim prijateljem. Informacije o njegovi smrti so se po poročanju BBC-ja pojavile po tem, ko je njegova mati obvestila tempelj Wat Doi Wao v domačem kraju, ki ga je nogometna ekipa pogosto obiskovala. Ta je na Facebooku izrazil sožalje. "Naj Domova duša počiva v miru," so zapisali v objavi, ki so jo opremili s fotografijami nogometne ekipe z menihi. Kmalu so začela deževati sporočila njegovih soigralcev. "Rekel si mi, naj počakam in te vidim igrati za reprezentanco. Še vedno verjamem, da boš to storil. Ko sva se zadnjič videla pred tvojim odhodom v Anglijo, sem ti v šali rekel, da te bom moral, ko se boš vrnil, prositi za avtogram. Lepo spi, dragi prijatelj. Vedno nas bo 13 skupaj," je zapisal Prachak Sutham, eden od fantov, ki so ga leta 2018 rešili s Promthepom. Titan Chanin Viboonrungruang, še en njegov prijatelj, pa je zapisal: "Brat, rekel si mi, da bova uresničila najine nogometne sanje ... če je naslednji svet resničen, želim, da spet igrava nogomet skupaj, moj brat Dom!" Britanski veleposlanik na Tajskem Mark Gooding je v tvitu izrazil sožalje vsem njegovim prijateljem in družini.

Spomnimo 23. junija 2018 je skupina 12 dečkov, starih od 11 do 16 let, skupaj s 25-letnim trenerjem Ekkaphonom Kanthawongom, s kolesi dirkala do jame Tham Luang in se odločila, da jo bo raziskovala. Nenadna nevihta je povzročila poplavo ozkih prehodov v jamskem sistemu, tako da so fantje in njihov trener ostali ujeti v notranjosti več kot dva tedna, rešili pa so jih v za Tajsko doslej največji reševalni operaciji, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav. Pri reševanju je umrl tajski potapljač.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

19-dnevno dramatično reševanje dečkov in njihovega nogometnega trenerja je pritegnilo veliko pozornosti po vsem svetu. Fantje so s kamenjem kopali luknje za pobeg, medtem ko jih je njihov trener učil meditacijskih tehnik, ki so jim pomagale ostati mirni. Potapljači so jim pošiljali hrano in pisma njihovih družin.