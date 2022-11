Umrl Iranec, ki je 18 let živel na pariškem letališču Charles de Gaulle

Mehran Karimi Nasseri je v soboto okoli poldneva na terminalu 2F na letališču Charles de Gaulle umrl naravne smrti, potem ko je doživel srčni infarkt, poroča France 24. Na pomoč so mu priskočili tako policisti kot zdravniška ekipa, vendar pa moškemu niso več mogli pomagati. Iranski izgnanec se je pred leti znašel v pasti priseljencev. Ker ni mogel vstopiti v Francijo, je postal vse bolj slaven tako na nacionalni kot tudi mednarodni ravni. Njegov dom je namreč za več let postal letališki parket in plastični stoli na pariškem letališču.

Nenavadna zgodba Karimija Nasserija je pritegnila tudi pozornost hollywoodskega režiserja Stevena Spielberga in leta 2004 navdihnila film Terminal, v katerem sta zaigrala tudi priznana igralca Tom Hanks in Catherine Zeta-Jones. Prvi je tako upodobilčloveka, ki ostane ujet na newyorškem letališču JFK, ko v njegovi domovini pride do vojaškega prevrata.

Moški se je rodil leta 1945 v mestu Masjed Soleiman v iranski provinci Khuzestan. Novembra 1988 se je nato nastanil na pariškem letališču, potem ko je iz Irana letel v London, Berlin in Amsterdam, da bi našel svojo mamo. Vse države, v katere je poletel, so Karimija Nasserija izgnale, saj jim ni mogel dostaviti prave dokumentacije. Na letališču Roissy-Charles de Gaulle pa se je okoli njega ustvarila podporna skupina ljudi, ki mu je med drugim zagotavljala tudi hrano in medicinsko pomoč.

Leta 1999 je dobil status begunca in pravico, da ostane v Franciji. "Imam papirje in lahko ostanem tukaj. Dobro moram preučiti vse možnosti, preden se odločim, kako naprej," je dejal takrat. A odšel ni. Njegov odvetnik Christian Bourguet je dejal, da se Karimi Nasseri boji zapustiti letališče. Na letališču je tako ostal do leta 2006.

Potem ko je Karimi Nasserij porabil večino denarja, ki ga je prejel za film, se je Iranec pred nekaj tedni vrnil na letališče, so dejali letališki uradniki.