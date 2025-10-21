Umrl je 29-letni ameriški šahovski velemojster Daniel Naroditsky

Daniel Naroditsky, ameriški šahovski velemojster, znan tudi kot 'Danya', je umrl dva tedna pred svojim 30. rojstnim dnem. Mednarodno pozornost je pridobil leta 2007, ko je v Antaliji v Turčiji osvojil svetovno mladinsko prvenstvo za fante do 12 let.

Družina priljubljenega šahista Daniela Naroditskega je v izjavi, ki jo je v ponedeljek objavil njegov klub, šahovski center Charlotte, javnost obvestila o njegovi "nepričakovani" smrti. Vzrok smrti ni bil naveden. "Daniel je bil nadarjen šahist, komentator in pedagog ter cenjen član šahovske skupnosti, ki so ga občudovali in spoštovali oboževalci in igralci po vsem svetu," so po poročanju BBC zapisali v izjavi.

Daniel Naroditsky FOTO: AP icon-expand

Drugi šahist sveta, Američan Hikaru Nakamura, je ob novici dejal, da je bil pretresen. "To je velika izguba za svet šaha," je Nakamura zapisal v objavi na družbenih omrežjih.

Prve figure premaknil pri šestih

Naroditsky se je za šah prvič začel zanimati pri šestih letih, ko ga je starejši brat Alan seznanil z igro, da bi zabaval skupino otrok na rojstnodnevni zabavi. Njegov oče Vladimir in številni trenerji so kmalu opazili njegov talent. Mednarodno pozornost je pridobil leta 2007, ko je v Antaliji v Turčiji osvojil svetovno mladinsko prvenstvo za fante do 12 let. Leta 2010 je pri 14 letih postal eden najmlajših objavljenih šahovskih avtorjev, ko je napisal knjigo z naslovom Obvladovanje pozicijskega šaha, ki zajema praktične spretnosti in tehnične manevre. Leta 2013 je Naroditsky osvojil mladinsko prvenstvo ZDA, kar mu je pomagalo pridobiti naziv velemojstra, najvišje uvrščenega šahovskega tekmovalca mednarodne šahovske zveze, ko je bil še najstnik. Naroditsky je kasneje diplomiral na Univerzi Stanford in delal kot šahovski trener v Charlottu v Severni Karolini. Medtem ko je še vedno tekmoval na tekmovanjih na visoki ravni, je svoje talente prenesel v spletni šahovski svet.

Daniel Naroditsky po svetovni zmagi v konkurenci 12-letnikov FOTO: AP icon-expand