Tujina

Umrl je 29-letni ameriški šahovski velemojster Daniel Naroditsky

Charlotte, 21. 10. 2025 08.46 | Posodobljeno pred 14 minutami

Daniel Naroditsky, ameriški šahovski velemojster, znan tudi kot 'Danya', je umrl dva tedna pred svojim 30. rojstnim dnem. Mednarodno pozornost je pridobil leta 2007, ko je v Antaliji v Turčiji osvojil svetovno mladinsko prvenstvo za fante do 12 let.

Družina priljubljenega šahista Daniela Naroditskega je v izjavi, ki jo je v ponedeljek objavil njegov klub, šahovski center Charlotte, javnost obvestila o njegovi "nepričakovani" smrti. Vzrok smrti ni bil naveden.

"Daniel je bil nadarjen šahist, komentator in pedagog ter cenjen član šahovske skupnosti, ki so ga občudovali in spoštovali oboževalci in igralci po vsem svetu," so po poročanju BBC zapisali v izjavi.

Daniel Naroditsky
Daniel Naroditsky FOTO: AP

Drugi šahist sveta, Američan Hikaru Nakamura, je ob novici dejal, da je bil pretresen. "To je velika izguba za svet šaha," je Nakamura zapisal v objavi na družbenih omrežjih.

Prve figure premaknil pri šestih

Naroditsky se je za šah prvič začel zanimati pri šestih letih, ko ga je starejši brat Alan seznanil z igro, da bi zabaval skupino otrok na rojstnodnevni zabavi. Njegov oče Vladimir in številni trenerji so kmalu opazili njegov talent.

Mednarodno pozornost je pridobil leta 2007, ko je v Antaliji v Turčiji osvojil svetovno mladinsko prvenstvo za fante do 12 let. Leta 2010 je pri 14 letih postal eden najmlajših objavljenih šahovskih avtorjev, ko je napisal knjigo z naslovom Obvladovanje pozicijskega šaha, ki zajema praktične spretnosti in tehnične manevre.

Leta 2013 je Naroditsky osvojil mladinsko prvenstvo ZDA, kar mu je pomagalo pridobiti naziv velemojstra, najvišje uvrščenega šahovskega tekmovalca mednarodne šahovske zveze, ko je bil še najstnik.

Naroditsky je kasneje diplomiral na Univerzi Stanford in delal kot šahovski trener v Charlottu v Severni Karolini. Medtem ko je še vedno tekmoval na tekmovanjih na visoki ravni, je svoje talente prenesel v spletni šahovski svet.

Daniel Naroditsky po svetovni zmagi v konkurenci 12-letnikov
Daniel Naroditsky po svetovni zmagi v konkurenci 12-letnikov FOTO: AP

Naroditskyjev YouTube kanal je pridobil skoraj 500.000 naročnikov, njegov prenos na Twitchu pa je dosegel 340.000 sledilcev, več sto tisoč gledalcev pa so pritegnile njegove redne video vaje in prenosi v živo s tekmeci. Oboževalci so hvalili njegovo strast ter mu dodelili vzdevek 'Danya'.

Leta 2022 je New York Times Naroditskega imenoval za svojega "novega šahovskega kolumnista" in ga povabil, naj prispeva k seriji šahovskih ugank za rubriko iger v časopisu.

šah velemojster naroditsky smrt šahist
