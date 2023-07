Umrl je češko-francoski pisatelj Milan Kundera

Vest o njegovi smrti je češki tiskovni agenciji ČTK potrdila tiskovna predstavnica Moravske državne knjižnice v Brnu Anna Mrazova.

Milan Kundera se je po po maturi na gimnaziji in dveh semestrih študija na Karlovi univerzi v Pragi vpisal na Filmsko in televizijsko akademijo uprizoritvenih umetnosti (FAMU) v Pragi. Študiral je svetovne književnosti, leta 1964 pa je postal docent. V mladosti se je pridružil komunistični partiji, a so ga pozneje zaradi reformističnih pogledov, ki jih je izražal med in po Praški pomladi, iz nje izključili in mu onemogočili delovanje.

Postal je osovražena figura tedanje oblasti, posledično je leta 1975 odšel v Francijo, kjer je pozneje predaval na univerzah v Rennesu in Parizu. Štiri leta kasneje so mu odvzeli češko-slovaško državljanstvo, leta 1981 pa je pridobil francoskega. Čeprav je leta 2019 ponovno pridobil tudi češko državljanstvo, je še naprej živel v Franciji in se le redko vrnil v domovino.