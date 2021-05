Umrl je dolgoletni ameriški republikanski senator John Warner

Veljal je za enega redkih republikancev, ki je bil sposoben prestopiti strankarske bregove, pri čemer so ga bolj kot strankarska ideologija vodila načela in zdrava pamet. Tako se ni bal podpreti ukrepov za večji nadzor nad orožjem, nekoč pa je podprl tudi vladno financiranje pravice do splava. Leta 1994 je odrekel podporo republikanskemu kandidatu za senat Oliverju Northu, ki je v vladi Ronalda Reagana prodajal orožje Iranu in denar pošiljal desničarjem v Srednjo Ameriko.

Demokratski senator iz Virginije Tim Kaine je družini pokojnega izrazil sožalje in Warnerja imenoval za resničnega gospoda. Večkrat ga je vprašal za nasvet, ker je vedel, da bo odgovor iskren, brez ideologije."Warner je bil kulturen in dostojanstven v svoji politiki v času, ko je ta postajala vse manj kulturna in dostojna," je sporočil demokratski kongresnik iz Virginije Gerry Connolly.

John Warner se je s 17 leti prijavil za služenje v mornarici v času druge svetovne vojne, kasneje pa se je udeležil tudi Korejske vojne. V vladi predsednika Richarda Nixona je bil od leta 1972 do leta 1974 sekretar mornarice. Warner je podpiral Slovenijo na poti v Nato, najbolj slaven pa je bil seveda kot šesti soprog igralke Elizabeth Taylor.