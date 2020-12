Umrl sovjetski vohun in dvojni agent, ki je pobegnil iz zapora v VB

Blakea so poklicali nazaj v London, kjer so ga aretirali. Priznal je krivdo za pet obtožb izdajanja informacij in leta 1960 pristal v zaporu. Čakala ga je 42-letna zaporna kazen, saj je dobil 14 let za tri obtožbe. To je bila najdaljša kazen, ki so jo kdaj dosodili na britanskih sodiščih poleg dosmrtnih kazni. V zaporu je preživel le pet let, saj je leta 1966 pobegnil.

Pobeg je bil lažji zaradi sproščenih pogojev v zaporu in mišljenja paznikov, da se je sprijaznil s kaznijo. V zaporu Wormwood Scrubs je Blake spoznal irskega kriminalca Seana Bourka, ki mu je še poleg dveh zapornikov, Michaela Randlain Pata Pottla, pomagal pobegniti. Med pobegom je Blake sicer padel in si zlomil zapestje, a vseeno dosegel kombi, ki ga je čakal. Po nekaj časa skrivanja po različnih hišah, so ga pretihotapili v Vzhodno Nemčijo v avtodomu in potem v Sovjetsko unijo.

Ruska obveščevalna služba je ob njegovi smrti dejala, da je Blake do države gojil pravo ljubezen.