Tujina

Umrl je James Watson: soodkritelj strukture DNK

Chicago, 07. 11. 2025 21.18 | Posodobljeno pred 15 minutami

N.L.
Umrl je James Watson, eden najvplivnejših znanstvenikov 20. stoletja. Star je bil 97 let. Najbolj znan je po svojem prispevku pri razumevanju modela dvojne vijačnice DNK, za kar je skupaj s Francisom Crickom leta 1962 prejel Nobelovo nagrado.

James Watson
James Watson FOTO: AP

Rodil se je 6. aprila 1928 v Chicagu v ZDA. Bil je ameriški molekularni biolog, genetik in zoolog. Svojo nadarjenost je pokazal že pri 15 letih, ko se je vpisal na univerzo v Chicagu.

Leta 1953 je na univerzi v Cambridgeu s kolegom Crickom prvič predstavil model dvojne vijačnice deoksiribonukleinske kisline (DNK), temeljne sestavine kromosomov. Model sta znanstvenika razvila na podlagi rentgenskih fotografij molekule DNK, ki sta ju leta 1950 posnela Maurice Wilkins in Rosalind Franklin. Raziskoval je tudi vpliv DNK na dedne lastnosti. 

Njegova raziskovalna dela so bistveno pripomogla k razumevanju genetike in molekularne biologije.

Čeprav so Watsonove ugotovitve postale prepoznaven simbol znanosti, so njegovo pozno življenje zaznamovale kontroverzne izjave o rasi in inteligenci, zaradi katerih je izgubil častne nazive in ugled v znanstveni skupnosti.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
James Watson DNK dvojna vijačnica molekularna biologija Nobelova nagrada
Tragedija ob Črnem morju: kombi z migranti zdrsnil v jezero, šest mrtvih

Galojze
07. 11. 2025 21.56
Častitljiva starost, naj počiva v miru. Me pa malo presenča, da še ni nobenega komentarja, da recimo DNK ne obstaja...
