Umrl je Milan Bandić

Novico o njegovi smrti je za 24sata potrdil njegov dolgoletni sodelavec, zdravnik Zvonimir Šostar. V jutranjih urah pa je sporočilo za javnost poslala tudi zagrebška mestna uprava. "Z žalostjo obveščamo naše someščane, sodelavce, prijatelje, zagrebško in hrvaško javnost, da je danes, 28. februarja v starosti 66 let, zaradi srčnega infarkta umrl župan mesta Zagreb Milan Bandić."

Bandić je že dolgo imel zdravstvene težave. Leta 2003 je imel hudo kap. Pred tremi leti so mu vgradili stent, junija lani mu je postalo slabo, nato pa je bil hospitaliziran. Imel je tudi pljučno embolijo in več operacij, zadnja pa je bila operacija glasilk.

Milan Bandić se je rodil leta 1955 v zaselku v občini Grude v današnji Bosni in Hercegovini. Po končani gimnaziji in osnovni šoli, ki ju je obiskoval v Grudah, je odšel študirati v Zagreb, kjer je kasneje diplomiral na Fakulteti za politične vede. Med študijem je honorarno delal tudi pri raztovarjanju sladkorja in premoga ter ometanju fasad mestnih zgradb. Po fakulteti je odslužil vojaški rok in se zaposlil v zagrebškem Ledu.

Prvič je bil izvoljen za župana na predčasnih volitvah leta 2000. Kljub aferi, potem ko je poskušal podkupiti policista, ki ga je ujel med vožnjo pod vplivom alkohola, je bil v letih 2005 in 2009 ponovno izvoljen za župana. Na volitvah junija 2013 je bil kot neodvisni kandidat petič izvoljen za župana Zagreba, njegova lista pa je posamezno dobila največ sedežev v mestni skupščini. Na volitvah junija 2017 je bil Bandić že šestič izvoljen za župana Zagreba.

Milan Bandić je bil poročen in je imel enega otroka.