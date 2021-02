Umrl je Miroslav Tuđman

Na smrt Tuđmana se je odzval hrvaški premier Andrej Plenković. "Z veliko žalostjo sem prejel novico o smrti prof. dr. Miroslava Tuđmana, dragega kolega, prijatelja, politika, sina prvega hrvaškega predsednika in znanstvenika," je zapisal Plenković. Njegovi družini je izrekel sožalje.

Miroslav Tuđman se je rodil 25. maja 1946 v Beogradu. Je najstarejši sin Franja in Ankice Tuđman. Diplomiral je iz filozofije in sociologije na zagrebški filozofski fakulteti.

Bil je namestnik vodje urada za nacionalno varnost, dvakrat pa je bil tudi direktor hrvaške obveščevalne službe (HIS), in sicer med letoma 1993 in 1998 ter med letoma 1999 in 2000.

Leta 2000 se je politično aktiviral. Kot je dejal, je to storil zaradi napovedi 'dehrvatizacije' in kriminalizacije domovinske vojne. Ustanovil je združenje Hrvaški resnični preporod (UHIP).

Tuđman je bil več let poslanec v hrvaškemu saboru, leta 2009 pa je neuspešno kandidiral za hrvaškega predsednika.