Umrl je najdlje živeči marinec, ki se je izkrcal v Normandiji leta 1944

Leon Gautier je umrl v zgodnjih urah v bolnišnici v bližini majhnega pristaniškega mesteca Ouistreham, nedaleč od plaž v Normandiji, kjer se vsako leto poklonijo padlim v bitkah druge svetovne vojne. Gautier je pripadal bataljonu Philippa Kiefferja , ki so ga sestavljali francoski marinci, ki so se po nacistični okupaciji Francije borili z vojskami Združenega kraljestva, ZDA in drugih zaveznic.

Izkrcanje v Normandiji, znano tudi kot dan D, velja za eno najmnožičnejših vojaških operacij v zgodovini. Na območje spopadov se je 6. junija 1944 spustilo okoli 18.000 padalcev, po morju se jih je izkrcalo več kot 130.000. Že prvi dan spopadov pa je terjal 4000 smrtnih žrtev v vrstah zavezniških čet.

Napad so vodile ameriške, britanske in kanadske enote, v manjšem številu pa so sodelovale avstralske, belgijske, češke, nizozemske, francoske, grške, novozelandske, norveške, rodezijske in poljske enote. Na območje invazije je bilo spuščenih približno 18.000 padalcev, zavezniško letalstvo pa je zagotavljalo zračno podporo tisočim vojaškim ladjam, s katerih se je izkrcalo več kot 130.000 pripadnikov kopenske vojske.

Prvi dan invazije je umrlo več kot 4000 zavezniških vojakov, kar je napadalcem sčasoma zagotovilo oporo v zahodni Franciji, kjer so lahko potisnili Nemce nazaj. Gautier, ki je od 90. let prejšnjega stoletja živel v Ouistrehamu, se je leta 1940 v Londonu pridružil gibanju Svobodna Francija, ki ga je vodil Charles de Gaulle.

Preden se je pridružil napadu na Normandijo, se je boril v Kongu, Siriji in Libanonu. Po vojni se je zavzemal za mir in pri tem opozarjal na svoje vojne izkušnje.