Umrl je nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter

Smrt Jamesa Earla Carterja , ki je bil bolj znan kot Jimmy Carter , sta potrdila njegov sin Chip Carter in Carterjev center. Slednji je po poročanju BBC-ja sporočil, da je 100-letnik v nedeljo umrl na svojem domu v zvezni državi Georgia, v miru in obkrožen z družino.

Demokrat je bil 39. ameriški predsednik, med leti 1977 in 1981, v obdobju, ki sta ga zaznamovali gospodarska in diplomatska kriza. Bolj priljubljen je postal po končanem mandatu, ko je ustanovil Carterjev center. Z ženo Rosalynn ga je ustanovil leta 1982, prek njega pa je pomagal ljudem v 80 državah sveta, aktiven je bil v organizaciji Habitat for Humanity, ki po svetu gradi hiše za reveže, do pred nekaj leti je učil verouk v baptistični cerkvi Maranatha ter predaval na univerzi Emory, kjer je leta 2019 dobil naziv rednega profesorja.

Po svetu je posredoval za mir in osvoboditev talcev. Nobelovo nagrado za mir je leta 2002 dobil tudi zaradi glasnega nasprotovanja vojni proti Iraku, na katero se je vlada Georgea Busha mlajšega takrat še pripravljala.

Žena umrla le eno leto pred njim

Z Rosalynn Smith se je poročil leta 1946, skupaj pa sta imela tri sinove in hčerko ter 12 vnukov in 13 pravnukov.

Ne le, da je bil Carter najstarejši še živeči nekdanji ameriški predsednik, z nekdanjo ženo, ki je umrla 19. novembra lani, sta imela najdaljši predsedniški zakon. Njegov zadnji javni nastop je bil na njenem pogrebu v Plainsu, ko je sedel v prvi vrsti v invalidskem vozičku.

Februarja 2023 je Carterjev center sporočil, da bo nekdanji predsednik prenehal z nadaljnjim zdravljenjem v bolnišnici in preostali čas preživel doma v oskrbi hospica. V zadnjih letih se je zdravil zaradi agresivne oblike kožnega raka melanoma, s tumorji, ki so se razširili na njegova jetra in možgane, poroča The New York Times.

Carter je bil nazadnje fotografiran zunaj svojega doma z družino in prijatelji, ko je 1. oktobra opazoval prelet letal ob njegovem 100. rojstnem dnevu.

Odraščal v revnem okolju

James Earl Carter se je rodil 1. oktobra 1924 v kraju Plains v Georgii. Bil je prvi ameriški predsednik, ki je bil rojen v pravi bolnišnici, kjer je njegova mama delala kot medicinska sestra.

Odraščal je v revnem okolju in se je v mladosti na rasno ločenem ameriškem jugu igral s temnopoltimi otroki. Ko je leta 1971 prevzel položaj guvernerja Georgie, je nemudoma naznanil, da je čas rasne segregacije minil, in s tem neprijetno presenetil številne svoje bele podpornike, ki so med kampanjo v njem videli steber obrambe nadvlade belcev nad temnopoltimi.

Carter je srednjo šolo končal v Plainsu, tam je igral košarko, leta 1941 pa se je vpisal na mornariško akademijo in po diplomi služboval na podmornicah. Vojaško kariero je končal s činom poročnika mornarice. Še prej je leta 1946 poročil tri leta mlajšo Rosalynn Smith.

Po mornarici je šel domov gojit kikiriki in se spustil v politiko. Od leta 1963 do leta 1967 je bil državni senator v Georgii, od leta 1971 do leta 1975 pa guverner Georgie. Zaradi omejitve mandata za ta položaj ni mogel več kandidirati in leta 1976 se je spustil v tekmo za predsednika ZDA. Na volitvah je premagal republikanca Geralda Forda, ki so mu Američani še vedno zamerili, da je pomilostil predhodnika Richarda Nixona.