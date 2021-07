Umrl je nekdanji ameriški veleposlanik v Sloveniji Johnny Young

Youngu so decembra lani postavili diagnozo raka na trebušni slinavki, umrl pa je v soboto zgodaj zjutraj, je sporočila njegova vdova Angie Young.

Leta 1940 rojeni Young je bil ameriški poklicni diplomat, ki je kariero začel leta 1967, upokojil pa se je prav po izteku veleposlaniškega mandata v Sloveniji.

Young je bil četrti veleposlanik ZDA v Sloveniji. Na položaju je nasledil Nancy Ely-Raphel, pred tem pa sta bila ameriška veleposlanika v Sloveniji Victor Jackovich in Allan Wendt. Younga je na položaju nasledil Thomas Bolling Robertson.

Pred prihodom v Slovenijo je bil Young veleposlanik v Bahrajnu, pred tem pa je zasedal veleposlaniške položaje v Togu in Sierri Leone. Kot diplomat je delal tudi na različnih položajih na Madagaskarju, Gvineji, Keniji, Katarju, Jordaniji, na Nizozemskem in v Washingtonu. Za svoje delo je prejel številna priznanja in nagrade.

Med vodenjem veleposlaništva v Sierri Leone v času državljanske vojne je leta 1991 in 1992 vodil operacijo evakuacije Američanov iz te afriške države, imenovano Operacija oster rob. Pomagal je tudi pri evakuaciji 2400 ljudi iz Liberije prek Sierre Leone.

Po upokojitvi iz diplomatske službe je delal kot svetovalec in predavatelj, od leta 2007 do leta 2013 pa je bil izvršni direktor Konference katoliških škofov ZDA za migracije in begunce. Izdal je tudi avtobiografijo z naslovom From The Projects to the Palace: A Diplomat's Unlikely Journey from the Bottom to the Top, ki opisuje njegovo pot iz revščine do veleposlaniške kariere.

Še preden je prišel v Slovenijo, je Young malce razburil z izjavo, da bo uspešna denacionalizacija pogoj za vstop Slovenije v zvezo Nato. Zaradi iraške vojne leta 2003 je podpora vstopu v zvezo Nato v Sloveniji krepko padla, vendar je naša država nazadnje še pred iztekom Youngovega mandata leta 2004 le vstopila v severno-atlantsko zavezništvo. Young je vstop Slovenije v Nato odločno podpiral.