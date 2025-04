Umrl je papež Frančišek, usodna je bila možganska kap

Prav na velikonočni ponedeljek je umrl papež Frančišek. Iz Vatikana so sporočili, da je bila zanj usodna možganska kap. Februarja so 88-letnika zaradi bronhitisa sprejeli v bolnišnico, kjer je zaradi obojestranske pljučnice preživel pet tednov. Vidno utrujen jo je zapustil konec marca, vendar je še na velikonočno nedeljo več deset tisoč vernikom podelil blagoslovi. Po njegovi smrti so se v Rimu začeli pripravljati na množičen prihod vseh tistih, ki se bodo udeležili pogreba poglavarja Katoliške cerkve. Svet si ga bo zapomnil kot ljudskega papeža, ki je bil simbol skromnosti in upanja, s preprostostjo in dostopnostjo je osvojil tudi tiste, ki niso verni.

Veniki po vsem svetu žalujejo za svetim očetom FOTO: AP icon-expand

Ob prihodu naše ekipe na vatikanski Trg svetega Petra so bili sprva tam predvsem turisti: "Prav tisti, ki so bili včeraj presenečeni, da so videli papeža Frančiška, niso namreč pričakovali, da ga bodo videli za velikonočne praznike. Danes pa so povsem pretreseni, ker so zjutraj izvedeli, da papeža ni več. Zdaj počasi prihajajo sem, kjer bo ta zaenkrat malce turistični trušč prav hitro zamenjala tišina in molitev za papeža Frančiška," je za oddajo 24UR poročal Marko Gregorc. Papež je večkrat rad dejal: "Molite zame". Danes bodo verniki žal molili zanj kot pokojnika. Na prvo javno skupno molitev opozarjajo tudi veliki zasloni na trgu.

Papež Frančišek umrl zaradi možganske kapi, ki je povzročila komo ter nepovratno odpoved srca in ožilja, je razvidno iz njegovega mrliškega lista, ki so ga nocoj objavili v Vatikanu. "Smrt je bila potrjena z elektrokardio-terapevtskim snemanjem," piše v dokumentu, ki ga je podpisal direktor vatikanskega oddelka za zdravje in higieno, profesor Andrea Arcangeli. Poročilo omenja tudi papeževe zdravstvene težave, kot so pljučnica, visok krvni tlak in sladkorna bolezen tipa 2.

Njegovi posmrtni ostanki bodo premeščeni v odprto krsto in kapelo, verniki pa se bodo od njega najverjetneje lahko začeli poslavljati od srede naprej, ko bo premeščen v baziliko svetega Petra. Takrat je pričakovati veliko število vernikov, ki se bodo želeli posloviti od njega.

"Rim je letos že sam po sebi posebej zaseden, potekajo namreč Vatikanski jubileji in nazadnje, ko so – pred 25 leti - naj bi po nekaterih ocenah v Rim prišlo dodatnih osem milijonov vernikov. Nek način je Rim tako pripravljen na visoko število turistov in vernikov, ki bi prišli. Je pa vseeno italijanska premierka Giorgia Meloni že izjavila, da bodo italijanske oblasti - policija v sodelovanju s civilno zaščito - poskrbele, da bo slovo od papeža Frančiška potekalo čim bolj varno in na nek način čim bolj organizirano. Sam sem bil pred nekaj meseci v Rimu in lahko povem, da danes, kar se tiče varnostnih razmer, ni tukaj prav nič drugače. Gotovo pa bodo v naslednjih dneh, ko se bodo množice prišle poslavljati od Frančiška, sprejeti kakšni dodatni ukrepi," zaključuje Gregorc.

Smrt na velikonočni ponedeljek

Jorge Mario Bergoglio je bil 13. marca 2013 izvoljen za 266. papeža Katoliške cerkve, ki jo je vodil 12 let. Novico o papeževi smrti so na velikonočni ponedeljek sporočili iz Vatikana. "Dragi bratje in sestre, z globoko žalostjo moram naznaniti smrt našega svetega očeta Frančiška," je dejal kardinal Kevin Farrell v izjavi. "Danes zjutraj ob 7.35 se je rimski škof Frančišek vrnil domov k Očetu," je sporočil. "Njegovo celotno življenje je bilo posvečeno služenju Gospodu in njegovi Cerkvi," je dejal kardinal. "Učil nas je živeti vrednote evangelija z zvestobo, pogumom in univerzalno ljubeznijo, še posebej v korist najrevnejših in najbolj odrinjenih," je še dodal. Letos zgodaj spomladi je pet tednov preživel v bolnišnici, kjer se je zdravil zaradi hude pljučnice.

Žalovanje v Vatikanu in po svetu

Zaradi okrevanja po bolezni se je v zadnjem času le redko pojavil v javnosti, nazadnje prav včeraj, na velikonočno nedeljo. Na Trgu sv. Petra je pred več tisoč verniki podelil blagoslov mestu in svetu. Na trgu je poslanico spremljalo približno 35.000 vernikov. Po končani poslanici je Frančišek v svojem t. i. papamobilu še približno 15 minut krožil po trgu in kljub očitni utrujenosti mahal navzočim vernikom.

Po smrti papeža Katoliška cerkev ostane brez vodstva, tekoče posle pa prevzame zbor kardinalov, ki ureja pripravo žalnih slovesnosti in papeževega pogreba, vrhunec pa je zbor konklava kardinalov, ki izvoli novega papeža. Kongregacija kardinalov se bo prvič sestala že v torek in sprejela odločitev glede datuma papeževega pogreba. Ta je praviloma štiri do šest dni po smrti.

Papeževa oporoka

Frančiška, ki je za časa svojega pontifikata zagovarjal skromnost ter odločno zavračal blišč in razkošje v Cerkvi, bodo v skladu z novimi pravili, ki jih je sam uvedel, pokopali v preprostejšem obredu. V svoji oporoki, ki so jo objavili v ponedeljek zvečer v Vatikanu, je znova potrdil, da želi biti pokopan v rimski baziliki Marije Snežne. Ta cerkev je bil eden njegovih najljubših krajev v času njegovega življenja. Tja se je odpravil takoj po izvolitvi za papeža marca 2013. Baziliko je zadnjič obiskal na cvetno nedeljo prejšnji teden. Zapisal je še, da želi biti pokopan na preprost način in da naj njegovo zadnje počivališče nosi le latinski zapis njegovega papeškega imena: Franciscus.

Ob smrti so se Frančišku poklonili številni italijanski in svetovni voditelji ter cerkveni predstavniki.

V Rimu priprave na prihod vernikov

Italijanska premierka Giorgia Meloni je sporočila, da bo v sodelovanju s civilno zaščito sprejela potrebne ukrepe za zagotovitev urejenega poteka pri sprejemu in pomoči vernikom v okviru pogrebnih slovesnosti za pokojnim papežem Frančiškom. Melonijeva bo v torek vodila sejo vlade, na kateri bo vodji civilne zaščite Fabiu Cicilianu poverila priprave na pogreb papeža Frančiška. Pri tem naj bi se zgledovali po pogrebu papeža Janeza Pavla II. aprila 2005, ki se ga je udeležilo več kot milijon ljudi.