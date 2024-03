Umrl je moški, ki je bil skoraj 70 let zaprt v komori

Paul Alexander je leta 1952 zbolel za otroško paralizo, ko je bil star komaj šest let. Po pojavu simptomov so ga odpeljali v bolnišnico v Teksasu, kjer je preživel velik del svojega otroštva. Otroška paraliza je virusna okužba, ki prizadene le otroke, mlajše od pet let. Zdravila za to bolezen ni, povzroča pa paralizo, mišično oslabelost, krčenje mišic in celo smrt. Virusa že dolgo ni zaznanega, vse odkar je bil uveden obsežen program cepljenja sredi petdesetih let prejšnjega stoletja.

Vendar so v tistem času otroci zaradi otroške paralize množično umirali in tudi napovedi za Paula niso bile nič kaj obetavne. Staršem so zdravniki rekli, da mu ni več pomoči, vendar se je vse skupaj obrnilo v Paulovo korist. Položili so ga v komoro, imenovano železna pljuča, s pomočjo katere je ponovno zadihal.